逛好市多第一次見「國民神飲」！眾挖1亮點愣：差點買爆
知名美式賣場「好市多Costco」深受國人喜愛，儘管主打會員消費制度，仍吸引不少人前往採購。不過，日前就有網友發現好市多開賣「國民神飲」，驚訝直呼「第一次看到！」
有網友日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「好市多第一次看到有麥香奶茶，這是罐裝的」，但下秒話鋒一轉，坦言「要是10元鋁箔包的我一定買爆！」看出他對於10元鋁箔包款式的麥香奶茶特別喜愛。而實際查詢好市多官網，官網已上架統一麥香奶茶罐裝商品資訊，賣場主要販賣一箱24入，售價為319元。
貼文一出，隨即引起會員們驚呼，「童年的記憶」、「今天台南店也有看到，心動」、「個人覺得麥香罐裝要熱的才好喝」、「最愛罐裝加熱，鋁箔的就是冰起來」、「厲害的是麥香奶茶可以從小到我現在生小孩後還是凍漲」、「冬天必喝麥香奶茶罐裝」、「如果有麥香紅茶我肯定買爆」。
其中多數人也與原PO有相同看法，認為「沒有可以比上10元麥香的飲料」、「10元的麥香真的吊打一堆飲料」、「我也只愛鋁箔包裝的，份量剛剛好」、「10元的麥香最對味」、「10元才是王道！」、「昨天去發現是鋁罐，比較喜歡鋁箔包裝的，還好，差點買爆」；但也有人緩頰坦言「沒有不一樣那只是心理作用⋯⋯」、「我覺得都一樣，還是會買」。（編輯：陳雅雲）