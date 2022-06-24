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白蘿蔔1招變神級小吃　免開火「只靠塑膠袋」：手殘也會

▲夏天沒胃口，白蘿蔔免開火，一招變身神級小吃，專家獨門作法公開。（圖／張麗蓉提供）
▲夏天沒胃口，白蘿蔔免開火，一招變身神級小吃，專家獨門作法公開。（圖／張麗蓉提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-24 12:46:442022-06-24 12:48:32

夏天熱爆沒胃口，或是忙碌的職業婦女下班來不及準備晚餐，冰箱常備小菜成為救命關鍵，雖不如大菜起眼，卻總有一口接一口的魅力。近期剛出版《快手廚娘的創業秘笈》一書的張麗蓉，大方公開書中詢問度超高的「白玉潰物」做法，免開火就能做出平民街頭的米其林小吃。

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有「快手廚娘」之稱的張麗蓉，現任蓉品作坊廚藝總監，同時也是社區大學講師、廚藝班老師，經常擔任大型美食比賽評審。近期推出《快手廚娘的創業秘笈》，收錄80道獨家配方，網羅夜市排隊美食做法。其中一道詢問度超高的「白玉漬物」，張麗蓉獨家在《NOWnews今日新聞》公開，兩三招做出小孩也能安心吃的夏日小菜。

▲人氣小吃「白玉漬物」有一口接一口的魅力。（圖／張麗蓉提供）
▲人氣小吃「白玉漬物」有一口接一口的魅力。（圖／張麗蓉提供）
■「白玉漬物」食譜
🟡材料：
白蘿蔔1500g、鮮奶150g、細砂糖300g、糯米白醋150g、鹽35g。

🟡做法：
📍必驟1：白蘿蔔不去皮，先將皮刷乾淨，切成3×3公分大塊狀。

▲白蘿蔔不用去皮，因此要先將皮刷乾淨，再切成塊狀。（圖／張麗蓉提供）
▲白蘿蔔不用去皮，因此要先將皮刷乾淨，再切成塊狀。（圖／張麗蓉提供）
📍步驟2：細砂糖、鹽、糯米白醋倒入大碗中拌勻，再加入鮮奶。

📍步驟3：取一個塑膠袋，放入切好的白蘿蔔，倒入調好的醃汁（步驟2），混合均勻後放常溫發酵1天，再放入冰箱冷藏發酵6至7天即完成。

▲取塑膠袋裝入洗淨切好的白蘿蔔，倒入調好的醃汁，封口後放常溫發酵1天，再移至冰箱冷藏發酵6至7天即可。（圖／張麗蓉提供）
▲取塑膠袋裝入洗淨切好的白蘿蔔，倒入調好的醃汁，封口後放常溫發酵1天，再移至冰箱冷藏發酵6至7天即可。（圖／張麗蓉提供）
張麗蓉提醒，可使用進口的長蘿蔔比較不會辣口，更適合拿來做醃物。發酵一周之後，倒出湯汁，將醃好的蘿蔔裝瓶冷藏保存，賞味期限可達30天。

▲有「快手廚娘」之稱的張麗蓉，著有《快手廚娘的創業秘笈》一書。（圖／優品提供）
▲有「快手廚娘」之稱的張麗蓉，著有《快手廚娘的創業秘笈》一書。（圖／優品提供）

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