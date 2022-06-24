白蘿蔔1招變神級小吃 免開火「只靠塑膠袋」：手殘也會
夏天熱爆沒胃口，或是忙碌的職業婦女下班來不及準備晚餐，冰箱常備小菜成為救命關鍵，雖不如大菜起眼，卻總有一口接一口的魅力。近期剛出版《快手廚娘的創業秘笈》一書的張麗蓉，大方公開書中詢問度超高的「白玉潰物」做法，免開火就能做出平民街頭的米其林小吃。
有「快手廚娘」之稱的張麗蓉，現任蓉品作坊廚藝總監，同時也是社區大學講師、廚藝班老師，經常擔任大型美食比賽評審。近期推出《快手廚娘的創業秘笈》，收錄80道獨家配方，網羅夜市排隊美食做法。其中一道詢問度超高的「白玉漬物」，張麗蓉獨家在《NOWnews今日新聞》公開，兩三招做出小孩也能安心吃的夏日小菜。
■「白玉漬物」食譜
🟡材料：
白蘿蔔1500g、鮮奶150g、細砂糖300g、糯米白醋150g、鹽35g。
🟡做法：
📍必驟1：白蘿蔔不去皮，先將皮刷乾淨，切成3×3公分大塊狀。
📍步驟2：細砂糖、鹽、糯米白醋倒入大碗中拌勻，再加入鮮奶。
📍步驟3：取一個塑膠袋，放入切好的白蘿蔔，倒入調好的醃汁（步驟2），混合均勻後放常溫發酵1天，再放入冰箱冷藏發酵6至7天即完成。
張麗蓉提醒，可使用進口的長蘿蔔比較不會辣口，更適合拿來做醃物。發酵一周之後，倒出湯汁，將醃好的蘿蔔裝瓶冷藏保存，賞味期限可達30天。