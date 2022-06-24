面試問「1隻狗4張嘴」是啥字？他神回一句錄取 全場驚豔
有求職經驗的人都知道，面試是能否獲得工作的重要環節，因此從進公司到所有流程結束，面對任何問題都須注意自身的言行舉止以及應答，對此某公司為了測驗求職者的應對能力，就詢問「1隻狗有4張嘴是什麼字？」題目在網上廣傳，掀起討論。
這道趣味的面試題目，日前在中國網路平台引起眾多討論，一家公司在經過層層關卡後，挑出3人做最後篩選，而此時面試官竟然問出「1隻狗有4張嘴是什麼？」的字謎題目，讓3位求職者當場全都不知所措。
經過了半分鐘的沈默後，其中一名候選者終於忍不住，直言「我是來面試，不是來玩什麼猜字謎遊戲的，這麼大的公司就只能出這麼low的題目嗎？」說完便轉身走人，面試官只是搖搖頭，並未給予其它反應；第二位面試者則回應「我雖然是學文科出身的，但是文字博大精深，我無法給出一個答案，我想聽聽下面一個面試者的回答作爲參考」。
最後輪到一位剛畢業的社會新鮮人，他回答「狗我們還稱之爲犬，那麼1隻狗4張嘴，就是犬的上下左右都有一個口字，組合起來就是『器』字，請問我的回答可以嗎？」面試官聽完後則不斷拍手叫好，認為他「臨場應變能力好、思考速度快，且能清楚表達出思考過程和結果」，決定當場錄取，而前一位無法給出答案的面試者更是豎起大拇指，表示佩服。（編輯：張志浩）