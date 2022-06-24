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結婚聘金要76萬還討房！霸氣男嗆「一句話」　長輩秒閉嘴

▲結婚在人生中可說是屬一屬二的大事，伴侶間除了要做好溝通和準備外，更需要顧慮彼此家長們的意見和期盼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲結婚在人生中可說是屬一屬二的大事，伴侶間除了要做好溝通和準備外，更需要顧慮彼此家長們的意見和期盼。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 14:10:52

結婚在人生中可說是屬一屬二的大事，伴侶間除了要做好溝通和準備外，更需要顧慮彼此家長們的意見和期盼，而一名網友就分享，日前在提親時，女友的某一位長輩竟狂喊「大小聘」分別要60和16萬，甚至要準備一棟新婚房，讓他相當傻眼，最後只好開啟大絕，噴出「一句話」，讓那位長輩再也不敢發話。

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原PO在Dcard以「結婚到底哪裡簡單？」為題發文，表示和女友工作、感情穩定，決議在今年結婚，原本兩人想做登記就好，不過女方家長認為要尊重傳統，堅持要簡單走個儀式、辦婚宴，且從訂婚日期、時程都要找指定的廟算，還要有指定的婚宴餐廳、中式喜餅，不經令他懷疑「到底是誰要結婚？」

不過更扯的還在後頭，原PO透露，在提親時，女方突然來了一位「長輩」，全程基本上都是他在發言，談到聘金還說他當時嫁女兒是「大聘60小聘16，讓我們參考看看」，全場直接沈默，討論後才降為32和16，怎料那位長輩又說「最好是要有個新婚房」，忍不可忍的原PO只好直白說出「我其實已經買好了一間新屋」，那位長輩才總算閉嘴。

▲買房租屋（示意圖／翻攝pixabay）
▲面對長輩無底線的要求，原PO霸氣表示自己早已買好一間房，讓對方瞬間閉嘴。（示意圖／翻攝pixabay）
這場婚事讓原PO相當心累，他說道「問過同事朋友們，都是簡單登記、也沒聘金、更何況買房，雖然說聘金的部分我爸說他要出，因為買房幾乎已經花光我的存款，難道這樣保障還不夠？今天雙方家庭也都不是富有人家，我們未來也還有一堆壓力，現在2022了結個婚都還那麼困難嗎？」更直言「為了習俗犧牲更多好的選項、甚至影響到我們的人生規劃，到底習俗有多重要？」

貼文引發熱議，網友們回應「說到大聘小聘，對方有打算返還嗎？還是說嫁妝什麼的很豐富？都沒有的話，那真的很沒有臉對你有那麼多要求」、「你女友消失了嗎？自己的家人自己處理啊」、「你女友的問題，完全不罩就是被牽著走」、「結婚很難，都是因為頂不住長輩的壓力」、「認真相信，結婚很燒錢的那些有的沒的省下來，未來更美好」。（編輯：張志浩）

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