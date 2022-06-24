結婚聘金要76萬還討房！霸氣男嗆「一句話」　長輩秒閉嘴

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不過更扯的還在後頭，原PO透露，在提親時，女方突然來了一位「長輩」，全程基本上都是他在發言，談到聘金還說他當時嫁女兒是「大聘60小聘16，讓我們參考看看」，全場直接沈默，討論後才降為32和16，怎料那位長輩又說「最好是要有個新婚房」，忍不可忍的原PO只好直白說出「我其實已經買好了一間新屋」，那位長輩才總算閉嘴。
這場婚事讓原PO相當心累，他說道「問過同事朋友們，都是簡單登記、也沒聘金、更何況買房，雖然說聘金的部分我爸說他要出，因為買房幾乎已經花光我的存款，難道這樣保障還不夠？今天雙方家庭也都不是富有人家，我們未來也還有一堆壓力，現在2022了結個婚都還那麼困難嗎？」更直言「為了習俗犧牲更多好的選項、甚至影響到我們的人生規劃，到底習俗有多重要？」
貼文引發熱議，網友們回應「說到大聘小聘，對方有打算返還嗎？還是說嫁妝什麼的很豐富？都沒有的話，那真的很沒有臉對你有那麼多要求」、「你女友消失了嗎？自己的家人自己處理啊」、「你女友的問題，完全不罩就是被牽著走」、「結婚很難，都是因為頂不住長輩的壓力」、「認真相信，結婚很燒錢的那些有的沒的省下來，未來更美好」。（編輯：張志浩）