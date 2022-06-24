賴香伶批桃酒駕及事故雙第一　鄭文燦：盡全力讓數字下降

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賴香伶指出，不光是交通事故死傷人數居六都之冠，桃園市去年酒駕案件1050件，造成1284人受傷、34人死亡，受傷人數也是六都第一，頻繁的交通事故成為桃園市在天下雜誌2021幸福城市調查「施政力」六都倒數第一的原因之一。
賴香伶表示，桃園市的酒駕或交通事故，這幾年都獲全國「雙料冠軍」，一個城市的安全要看交通事故率及酒駕肇事率，鄭文燦執政七年，推動諸如桃園鐵路地下化、新設國道交流道、規劃輕軌捷運系統等大型交通建設，但對民眾日常生活必須的道路安全規劃明顯不足，賴認為鄭文燦對交通安全的重視程度明顯偏低，難怪桃園市交通問題遲遲無法改善。
黃成峻指出，交通向來是市民關心的議題之一，更是一個城市建設的命脈與根本，近年因為桃園人口持續成長，汽機車數量也不斷增加，加上桃園區綠線捷運施工進度落後，道路路線限縮，成為市民的交通夢魘，桃園區現今設計不佳、狀況複雜的待轉區與道路退縮，需要「因地制宜」，重新進行深入與長期追蹤調查，視路況逐步調整規劃，才是改善問題的根本之道。
林昭印說，交通標誌與設施，最怕沒有標準化，還亂花錢亂搞，去年10月機場管制區邊緣道路
就發生一起憾事，該道路沒有路燈本就很危險，護欄還變成H鋼型，宛如刀片一般，受害人車禍碰撞，不幸撞上H鋼，原本用來保護人的護欄，卻造成嚴重遺憾，受害民眾陳情，期望改善危險護欄避免更多憾事，但像刀片一樣危險的H鋼仍在原地。
賴香伶表示，未來會針對桃園市易肇事路段進行交通事故進一步分析，在大量行人路口區評估設置行人庇護島及行人穿越線退縮設計，並且優化路口汽機車轉彎動線，同時加強取締騎樓機車的停放，讓行人、機車族、汽車族都擁有一個平等的路權。
鄭文燦稍晚受訪回應表示，過去幾年，市府一直努力的把它（數據）下降，目前桃園在酒駕跟交通事故是在降低當中。鄭同時解釋，的確桃園在各種交通建設、各種道路建設是比較多的，年輕人的比例比較高，因此會盡全力讓這個數字逐年下降，目前在大幅下降中。