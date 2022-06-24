COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

S-70C殉職機工長回桃園老家　家屬盼查明真相

▲劉尚鈞靈堂設置於中壢殯儀館，現場場面哀戚，家屬各個哭紅雙眼，讓人相當不捨。（圖／記者李春台翻攝）
▲劉尚鈞靈堂設置於中壢殯儀館，現場場面哀戚，家屬各個哭紅雙眼，讓人相當不捨。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-06-24 15:10:17

海軍S-70C反潛直升機，22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時意外墜毀，機上4人輕重傷，機工長劉尚鈞士官長（37歲）全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，經全力搶救仍在昨（23）日深夜11點01分宣告不治。劉尚鈞昨深夜在家人的陪伴下回到桃園老家，而靈堂則設置在中壢殯儀館，稍早檢察官也前往現場相驗，以釐清詳細死因。

我是廣告 請繼續往下閱讀

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，全身有95%燒燙傷，只剩下5％皮膚是完整的，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。


然而，因劉尚鈞的傷勢過於嚴重，家屬不忍他繼續受苦，忍痛簽下放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回到桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，劉的稚女也在家人的陪伴下，輕聲向父親說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。


劉尚鈞靈堂設置於中壢殯儀館，家屬各個哭紅雙眼，場面十分哀戚。此外，檢察官稍早也前往相驗，初步研判死因是大面積燒燙傷導致熱休克，而對此家屬並無意見，但希望查明原因。

海軍S-70C反潛直升機，22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時意外墜毀，機上4人輕重傷，機工長劉尚鈞士官長（37歲）全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，經全力搶救仍在昨（23）日深夜11點01分宣告不治。劉尚鈞昨深夜在家人的陪伴下回到桃園老家，而靈堂則設置在中壢殯儀館，稍早檢察官也前往現場相驗，以釐清詳細死因。


海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，全身有95%燒燙傷，只剩下5％皮膚是完整的，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。


然而，因劉尚鈞的傷勢過於嚴重，家屬不忍他繼續受苦，忍痛簽下放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回到桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，劉的稚女也在家人的陪伴下，輕聲向父親說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。


劉尚鈞靈堂設置於中壢殯儀館，家屬各個哭紅雙眼，場面十分哀戚。此外，檢察官稍早也前往相驗，初步研判死因是大面積燒燙傷導致熱休克，而對此家屬並無意見，但希望查明原因。

海軍反潛直升機墜落意外　朱立倫：政府儘速查明意外原因

賴香伶批桃酒駕及事故雙第一　鄭文燦：盡全力讓數字下降

拒借場地東廠2.0？桃體育局：尚未完成借用程序

醉男逆向拒檢衝撞警　警鳴3槍圍捕車內查獲毒品

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀