COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

母難日是感恩之時　張善政：當市長後讓桃園父母輕鬆一點

▲張善政說母難日是感恩的時候，他要從回報桃園開始，未來當選市長，一定會想辦法讓在桃園當父母的人輕鬆一點。（圖／張善政辦公室提供）
▲張善政說母難日是感恩的時候，他要從回報桃園開始，未來當選市長，一定會想辦法讓在桃園當父母的人輕鬆一點。（圖／張善政辦公室提供）

記者李春台/桃園報導

2022-06-24 18:18:13

國民黨桃園市長參選人張善政今（24）日繼續前往楊梅區拜會前楊梅農會理事長傅鑫財、楊梅區婦女會理事長戴景兆等地方人士。今天剛好也是張的生日，他說生日是感恩的時候，現在是他回報台灣這段土地的養育，就從回報桃園開始，未來當選市長一定會想辦法讓在桃園當父母的人輕鬆一點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張善正致詞時提到，今天恰巧是他的生日，很多人都建議他，生日要低調以免被別人做文章，但他仔細想想，年齡不就是智慧與經歷的象徵，他的人生每分每秒都沒有浪費，都在歷練不同的事情，累積經驗，希望有一天能為鄉親做更多的事情，未來到市政府一定會帶給桃園更多元的發展，帶給大家不一樣的桃園。


張善政說，生日同時也是母難日，感謝母親把我生下來，感謝父母的養育之恩，生日是感恩的時候，感恩這麼多年台灣土地的養育，現在是他回報台灣這塊土地養育的時候，他要從回報桃園開始，未來當選市長，一定會想辦法讓在桃園當父母的人輕鬆一點。


對於國民黨全代會借不到小巨蛋，張善政說，希望這不是一個政治打壓，而是場地真的是被借走，「市政府同仁，或者是國民黨黨部的同仁都很辛苦，希望這件事情能夠儘快有一個結果。如果真的借不到小巨蛋的話，相信國民黨還是有辦法借到別的適合場地，重點是說不希望背後有政治打壓的目的。」廖正井也補充表示，會請市議員到市政府去調閱，到底是國民黨黨部的公文先到，還是桃園市政府人事室的公文先到，有沒有人為操作就可以很清楚。


已確定代表綠營出戰桃園市長選舉的新竹市長林智堅即將結束隔離展開拜票行程，媒體詢問張善政會不會感受到壓力，張表示，這一陣子與基層及民眾接觸，不管民進黨的做法是什麼，他有自己的步調，一步一腳印會把成果做出來，一點都不擔心;對於有人指林落跑，張善政說自己不會去批評他，「只要他能對他過去選民有所交代，誰來參選都很好。」

桃園選戰　NOWnews民調：逾5成看好張善政大勝林智堅3成

賴香伶批桃酒駕及事故雙第一　鄭文燦：盡全力讓數字下降

立委、議員到場力挺　張善政：這就是團結的展現

張善政民調勝林智堅？鄭文燦：將全力輔選拚下一黃金十年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀