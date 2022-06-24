麥當勞超狂福利！員工可放「8週有薪假」　嗨待10年不走

我是廣告 請繼續往下閱讀
關於麥當勞10意外POINT全文如下：
1. 麥當勞餐廳門口都有一個店號銅牌，而銅牌下緣距離地面的高度絕大多數為174公分，對應文公尺的吉位為「財」。
2. 麥當勞餐廳店號銅牌在掛上前，背面會放置價值168元的銅板（50元x3 + 5元x 3 + 1元x3，或把硬幣排成168的形狀，取其諧音希望一路發！
3. 台灣第一間麥當勞，首週就創下當時全世界麥當勞單週營業額第一的世界紀錄。
4. 「漢堡」、「吉事漢堡」與「薯條」，自全球第一間麥當勞開幕至今，都能在菜單上點到。
5. 台灣麥當勞的「玉米湯」是由台灣團隊自行研發，也僅有在台灣為常駐產品。
6. 1967年，麥當勞要推出「大麥克」(Big Mac)時，曾考慮過另外兩個名稱：「貴族」（Aristocrat）與「藍絲帶堡」（Blue Ribbon burger）。
7. 當你在麥當勞聽到員工喊「外玉」時，不是指有人外遇，而是外帶玉米湯的意思。
8. 麥當勞員工只要工作滿10年，就能享有長達8週的有薪「十年特休」，目前台灣麥當的員工，逾5成年資超過10年。
9. 麥當勞平均全年可回收500公噸炸油，除100%回收並再製為生質柴油，並部分應用在麥當勞餐廳配送食材及備品的物流車。
10. 台灣麥當勞曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克鷄塊」。（編輯：鍾怡婷）