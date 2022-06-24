COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

麥當勞超狂福利！員工可放「8週有薪假」　嗨待10年不走

▲麥當勞自曝超狂員工福利，只要待滿十年就可享有8週有薪假。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞自曝超狂員工福利，只要待滿十年就可享有8週有薪假。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 19:57:19

台灣麥當勞近日公開「關於麥當勞，可能讓你很意外的point」，其中提到公司內部的超狂福利，那就是只要工作滿10年以上，就能爽放長達8週的有薪特休，並且目前台灣麥當勞的員工，高達5成以上年資超過10年，可見麥當勞的超狂福利，讓許多資深員工願待10年以上不離職。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲麥當勞熱賣商品「玉米湯」，為台灣團隊自行研發。（圖／麥當勞官網）
▲麥當勞熱賣商品「玉米湯」，為台灣團隊自行研發。（圖／麥當勞官網）
根據麥當勞於官網公布的10個意外POINT中，不僅提到資深員工可放長達8週的有薪假，更透露了熱賣商品「玉米湯」的小秘密，原來該產品為台灣團隊自行研發，且僅有在台灣為常駐產品，並非世界各國都有販售；此外，麥當勞也逗趣提到，若是在麥當勞聽到員工喊「外玉」可別誤會了，那其實外帶玉米湯的意思唷！

關於麥當勞10意外POINT全文如下：

1. 麥當勞餐廳門口都有一個店號銅牌，而銅牌下緣距離地面的高度絕大多數為174公分，對應文公尺的吉位為「財」。

2. 麥當勞餐廳店號銅牌在掛上前，背面會放置價值168元的銅板（50元x3 + 5元x 3 + 1元x3，或把硬幣排成168的形狀，取其諧音希望一路發！

3. 台灣第一間麥當勞，首週就創下當時全世界麥當勞單週營業額第一的世界紀錄。

4. 「漢堡」、「吉事漢堡」與「薯條」，自全球第一間麥當勞開幕至今，都能在菜單上點到。

5. 台灣麥當勞的「玉米湯」是由台灣團隊自行研發，也僅有在台灣為常駐產品。

6. 1967年，麥當勞要推出「大麥克」(Big Mac)時，曾考慮過另外兩個名稱：「貴族」（Aristocrat）與「藍絲帶堡」（Blue Ribbon burger）。

7. 當你在麥當勞聽到員工喊「外玉」時，不是指有人外遇，而是外帶玉米湯的意思。

8. 麥當勞員工只要工作滿10年，就能享有長達8週的有薪「十年特休」，目前台灣麥當的員工，逾5成年資超過10年。

9. 麥當勞平均全年可回收500公噸炸油，除100%回收並再製為生質柴油，並部分應用在麥當勞餐廳配送食材及備品的物流車。

10. 台灣麥當勞曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克鷄塊」。（編輯：鍾怡婷）

▲麥當勞曾送出，價值100萬的「黃金麥克鷄塊」。（圖／麥當勞官網）
▲麥當勞曾送出，價值100萬的「黃金麥克鷄塊」。（圖／麥當勞官網）

買麥當勞薯條喊「2字」！他拿實品秒臉綠　網笑：變調酒

麥當勞「神級食物」萬年被點錯！店員不忍了　正確講法曝

麥當勞「私房員工餐」出爐！她一口咬幸福爆發：飽到下午

南部OL月領40K嫌無聊！苦惱喊 「想離職」：每天渾渾噩噩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀