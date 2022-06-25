美劇在台灣不夯？「致命原因」全場認了：還是喜歡看韓劇

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO接著指出，「當初《魷魚遊戲》、《華燈初上》文章幾百篇，美劇版在PTT人氣排名也超後面，比韓劇、日劇、台劇都還要後面，輸魷魚遊戲的韓劇就算了，不懂為啥台灣人看台劇跟日劇的人，竟然比美劇還多，是因為美劇的收看管道比較少，韓日台劇比較多平台? 還是台日韓文化比較相近，所以比較願意看嗎?」
貼文一出立刻引起討論，不少網友認為美劇「集數」和「季數」過多，是較不流行的一大主因，「美劇很多都好幾季，電視播出也不一定從第一季，覺得太多不想看了」、「太多集了啦，跟日韓劇10幾集就結束差異甚大」、「一部劇要看好幾年好痛苦，還是韓劇速食爽」、「太多季了，每次看到有3、4季以上就懶的追」、「每季之間要等一年，比追漫畫連載還痛苦」、「韓劇劇情短，日常討論也比較容易抓到焦點，聊美劇說不定還會不知道對方在講哪段劇情」。
而針對美劇，日前《NOWnews》也曾報導，「最強的美劇是哪一齣？全場推爆『2神作』必看：沒有之一」，內文提及，不少劇迷們都相當推薦《絕命毒師》（英語：Breaking Bad）和《絕命律師》（英語：Better Call Saul）兩部美劇，大讚「BB推到爛了，後勁很強，一定要看到最後」、「絕命律師，細節超多還要看別人講評」、「BB太強了，人生必看片」。（編輯：張志浩）