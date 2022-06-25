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新婚夜住婆家！人妻半夜撞見「1幕」超駭人：滿滿在爬行

▲一名新婚人妻結婚當天住進婆家，半夜因口渴想喝水便前往廚房，卻被眼前駭人一幕震撼，崩潰直呼「竟成我一輩子的惡夢！」（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）
▲一名新婚人妻結婚當天住進婆家，半夜因口渴想喝水便前往廚房，卻被眼前駭人一幕震撼，崩潰直呼「竟成我一輩子的惡夢！」（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 11:01:28

談戀愛是兩人間的事，但若進入到結婚生子的階段，就會成為兩方家庭需互相磨合的情況，包括生活習慣、價值觀等，都是需要彼此溝通和了解的。對此，就有一名新婚人妻表示，結婚當天就住進婆家，她到了半夜口渴想喝水便前往廚房，沒想到卻被眼前一幕震撼，崩潰直呼「竟成我一輩子的惡夢！」

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一名女網友於臉書粉專《靠北婆婆2.0》上投搞，表示結婚當天就到婆家住，深夜自己突然口渴，拜託老公帶她到1樓廚房喝水，「不去還好，一去竟成我一輩子的惡夢」。她指出，當她與先生快走到1樓時，老公走路卻突然變得大聲，「類似跺腳，因很暗，請他開燈，他遲遲不開」。

後來老公終於把燈打開，但眼前的景象卻讓她觸目驚心，「廚房全室爬滿蟑螂、真的不誇張，任何物品、碗櫃、角落、流理台面、瓦斯爐、餐桌、地上，完全滿滿的蟑螂鋪滿了在爬行，是我有生以來親眼看到最駭人的一幕。」

▲一名女網友在廚房裝了新的水龍頭，熱水器竟然無法供應熱水，引起網友討論。（示意圖／取自pixabay）
▲人妻半夜到廚房喝水，發現全部爬滿著蟑螂。（示意圖／取自pixabay）
原PO進一步說明，因婚前從沒住過也很少來婆家，「從沒想過剛結婚會立馬被震撼教育！！」她也突然理解，老公前面走路變大聲全是為了製造聲音驅趕蟑螂，讓她崩潰直呼「婆啊！您到底是怎麼養的？？數量應該是全世界第一了吧？？！舉世無雙！」

事後她也開始觀察婆婆的生活習慣，發現對方平時廚餘桶既不蓋蓋子，或都沒處理，「不吃的全隨便倒那桶，等於蟑螂、老鼠天天都有食物吃飽再繁殖」，但同時也讓她相當不解，認為「我是最後一個嫁入她家的媳婦，前面都沒任何人反應或稍有衛生習慣地去說服她改掉放任廚餘桶開開養小蟑嗎？」

貼文一出，也讓一票網友嚇壞驚呼，「好可怕啊…我應該再也不想去…」、「太可怕了，我當下應該會立刻收拾走人」、「天啊。在那種環境下廚煮出來的我真的不敢吃！」、「如果是我當下會立馬奪門而出，永遠都不敢再踏入，太可怕」、「聽妳形容就起雞皮疙瘩了」、「我可以理解哦，我婆婆衛生習慣也很驚人」。（編輯：陳雅雲）


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