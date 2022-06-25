「摔角界林志玲」照片瘋傳！仙氣臉蛋電暈眾：這寫真集吧
日本是當今職業摔角大國之一，雖然和美國風格不同，卻一樣充滿娛樂性質，也意外捧紅不少摔角明星。近日，臉書社團《爆廢公社》就瘋傳一張對著鏡頭放電的正妹摔角手，讓大家為之瘋狂，原來是被曾為「摔角界林志玲」之稱的赤井沙希，更有人直呼「好想被她摔」。
臉書社團「爆廢公社」，一名網友分享一系列女子摔角照，可以看見這位明顯佔上風的女子，竟然對著鏡頭不斷放電，充滿憐憫柔弱的神情，與一旁被她壓制的對手呈現強烈對比，也讓原PO忍不住直呼「怎麼感覺好痛！」
照片一出，大家紛紛留言「最甜蜜的痛苦」、「好想被夾，我的臉應該完全不會有痛苦」、「最後一張姿勢滿優雅」、「這個頭髮擠霸昏」、「我很確定真的很美，是在拍寫真」、「打人表情怎還可以那麼美」。
馬上就有知情的網友貼出這位正妹摔角手的推特資訊，原來是曾被鄉民、媒體們譽為「摔角界林志玲」的赤井沙希。現年35歲的她，資歷相當豐富，不僅擁有模特兒、演員的身分，還有前職業拳擊手，目前是一名隸屬於日本DDT職業摔角聯盟的職業摔角手，靠著高窕身材和甜美的臉蛋，一加入就成為當紅的女摔角手，廣受台灣網友、粉絲喜愛。
事實上，赤井沙希隸屬的日本DDT摔角聯盟，為商業娛樂性質，雖然在擂台上以表演為主，但大家其實都是有受過專業訓練，和美國WWE一樣，透過華麗的招式和浮誇的劇情演出，來吸引觀眾買票進場，其帶來的市場收益大到無法想像，在台灣也有超高的人氣。（編輯：詹鎰睿）