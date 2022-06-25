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台灣「最恐怖水果」是它！老饕吃過留下陰影：已經太害怕

▲台灣擁有「水果王國」的稱號，每年都會因應不同的季節產出不同的水果，不僅深受國人喜愛，也經常大量銷往國外。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台灣擁有「水果王國」的稱號，每年都會因應不同的季節產出不同的水果，不僅深受國人喜愛，也經常大量銷往國外。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 11:29:57

台灣擁有「水果王國」的稱號，每年都會因應不同的季節產出不同的水果，不僅深受國人喜愛，也經常大量銷往國外。不過，近日就有網友討論「台灣最恐怖的水果就是荔枝」，直呼「曾經留下過陰影，已經太害怕吃荔枝」，引起一波話題。

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一名網友在Tik Tok貼文指出「吃荔枝最害怕遇到的事情，嗚嗚有蟲......這什麼鬼啦！差點吃下肚」只見貼出的影片中，他將荔枝一層一層的剝開，直到見到果肉之後都感覺無異樣，結果往荔枝籽中心一看，一支小蟲躲在裡面，於是乎用牙線挖出卻還「活跳跳」，讓原PO超崩潰表示「這啥啊！有夠青（新鮮）欸啦！」

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▲相信有吃過荔枝的人都會發現，常常剝開之後中間都會有「蟲蟲危機」。（圖/Tik Tok@dy4in0w5duva）
貼文一出，吸引超過3萬網友按讚，不少人直呼「這就是我為什麼不吃荔枝的緣故....」、「小時候不知道荔枝有蟲，直接吃下去媽媽才說，對荔枝從此有陰影，已經太害怕了」、「所以我不吃荔枝」、「根本是最恐怖的水果.....那蟲都躲在裡面沒注意就吃掉了」、「我吃的時候也是小心翼翼的吃」、「每一顆都剝開！然後檢查爆才敢吃！」、「沒事啦，營養蛋白質XD」。

而也有網友提供荔枝吃法「我是全部剝完，洗一下，去掉種子，然後拿去冰超好吃」、「如果怕蟲直接去籽然後拿去洗一洗，冰在冰箱好吃喔」、「剝完直接丟冷凍，吃過回不去」、「現在是比較少有蟲的啦，很多都有噴農藥，可以去掉種子，冰在冰箱後好吃」。

▲荔枝到底要挑選又紅又圓的？還是紅綠相間偏尖形的呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就傳授了挑選荔枝的「4絕招」。（圖／取自pixabay）
▲荔枝盛產的季節又到來，不少人都會到市場買來吃，但千萬記得不要空腹吃，也不要一次過量哦！（圖／取自pixabay）
而對於荔枝應該怎麼吃，營養師高敏敏日前也提醒3大原則，包括一、不要空腹吃荔枝：荔枝是高GI食物，空腹食用會刺激胰島素分泌過多、讓血中的葡萄糖含量再大量下降，血糖控制不佳者，很容易會有低血糖、沒力、冒冷汗等狀況；二、不要一次吃過量的荔枝：尤其糖尿病、高血脂、控制醣份的人 更要注意份量！避免血糖波動、血脂肪飆高，建議一次5-6顆即可；三、不要吃沒熟的荔枝：容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑、造成血糖異常。（編輯：張嘉哲）

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