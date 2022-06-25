冷氣29度很舒服？他爽開整天原因曝 內行秒打臉：超耗電
夏天來臨，近日台灣高溫不斷，許多人在室內都已開啟冷氣抗暑，因此如何「省電」又能達成最高降溫效率，也成為夏日民眾的熱議話題，而一名網友卻分享，他發現將冷氣開29度，搭配風扇就相當舒適，並透露自己在意的其實並非溫度，而是除濕後的舒適感，貼文掀起討論。
該網友在PTT以「冷氣溫度29會很耗電嗎？」為題發文，表示自己近日赫然發現，當室外溫度32度，室內冷氣開29度時，雖然整體溫度下降幅度不是太有感，但只要加上電扇，其實很舒適，原PO也補充，比起溫度，他更在意的其實是冷氣的「除濕」功能。
他說道，因為自己很喜歡除濕後的舒適感，但並沒有打算買除濕機，加上這次的冷氣29度體驗讓他很滿意，所以之後想用29度開一整天，不過「感覺大概1小時會啟動壓縮機25分鐘左右，好奇冷氣29度會很耗電嗎？」
貼文一出，網友回應「應該是浪費電」、「29度乾脆不要開」、「要省電就是買除濕機」、「除濕機該買還是要買，用冷氣沒有用」、「要除濕的話用除濕機，冷氣除濕後，會比用除濕機更快復潮」、「你需要的就是除濕機」。
有內行也耐心解釋，「冷氣只有降溫的時候會除濕，變頻冷氣到達設定溫度，降頻後除濕效益趨近於零」、「冷氣最耗電的，就是啟動壓縮機到設定溫度這一段，如果是定頻，你的壓縮機就會啟動耗電，很快就會關掉，然後溫度上升又啟動耗電，一直循環就是最耗電的使用方式」。
而針對冷氣節電，台電其實也建議，民眾可「定期2～3週清洗濾網」；並將冷氣設定在「26～28度」，搭配電風扇後，就能讓室內相當涼爽，進而達到省電效果。（編輯：張志浩）