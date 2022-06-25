艾瑞絲29歲「第1次剪短」！新造型驚豔全場：超像楊丞琳
YouTube反骨男孩旗下的正妹成員艾瑞絲，向來均是以一身烏黑亮麗的長髮，給人滿滿的氣質印象。怎料，艾瑞絲日前竟然決定捨棄29年的長髮，首度以「短髮新造型」亮相，而且也改變了自己的造型，讓大家為之亮眼，「超好看，更有女人味」、「有點像楊丞琳！」
艾瑞絲24日發布新影片《全新大改造！29年來第一次嘗試短髮》並把這次的任務交給名設計師Andy的兒子Desmond操刀，有趣的是，她還在出發前自嘲「哇！我會不會跟雙胞胎一樣大哭啊！然後上Dcard喔！」但她立刻表示不會，因為自己頭髮長得很快，如果剪出來不喜歡，她還可以另外接髮。
所幸，在Desmond的技術下，過程相當順利，艾瑞絲也覺得很酷，頭髮的重量瞬間減輕許多。沒想到休假的Andy老師，也悄悄現身來探兒子的班，一身休閒的裝扮，給了艾瑞絲小小的驚喜。此外，Andy老師也對艾瑞絲剪完後的造型充滿期待，「來想看到您漂亮的樣子」。
最後再經過7個小時的過程再加上把頭髮染深，短髮的新造型讓艾瑞絲相當滿意，更開心直呼「我現在是韓妞了！有沒有女星的氣質，非常有質感！」
影片、照片曝光後，廣受大家好評，「喜歡！太美了」、「超級無敵適合」、「短髮很清爽，很好看」、「短髮的妳挺好看的！風格完全和以前不同！」
就連好友們都來朝聖，充滿驚艷的神情，小葵：「哇哇哇！！好看耶！」路路：「有點像楊丞琳！」語謙：「好美～適合適合。」肉乙：「很好看欸！我一直都不敢剪短髮哈哈。」箐箐：「很好看耶！」瑀熙：「高顏值才能駕馭！好看！」筠熹：「天啊！認真的欸」。（編輯：詹鎰睿）