超準心測！「4愛情魔藥」你選哪瓶　測下半年對的人在哪

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A丶長條形瓶子
B丶心型瓶子
C丶歪脖子瓶
D丶附鑰匙瓶子
答案A丶長條形瓶子
下半年適合你的對象，可以留意身旁的閨蜜、與女生朋友幫你介紹的人，也可積極去參加可靠的聯誼活動，你會容易遇到家庭與環境比較優秀的對象，你可和對方互相留下聯絡方式，在周末或假日的時候相約出來碰面、吃吃飯、喝喝下午茶，這都是可以拉近彼此的方法。另外，你也可以多留意身旁摩羯、雙子和雙魚的異性朋友。
答案B丶心型瓶子
下半年適合你的對象，請留意外地人、外縣市的人、或是國外的對象，你很容易和他們相談甚歡，而且就算是剛碰面，也會有一種認識已久的熟悉感，其實緣份就是這麽奇妙，你跟遠在他鄉的朋友，相處起來特別的投機。對方是個幽默丶風趣的人，有著健康的小麥膚色，他喜歡開你玩笑，常常把你逗得笑開懷。另外，你也可以多留意身旁射手、水瓶和處女的異性朋友。
答案C丶歪脖子瓶
下半年適合你的對象，可能是你和朋友、同事、同學間的共同朋友，由於他們的大力牽線，你很快便能與對方熟識。他是個帶點霸道氣息，又頗具大男人的對象，眼神看起來像是能夠透視你的內心。也因此和他相處時，你總會感到害羞、卻又小鹿亂撞，不過他會覺得這樣的你好可愛，建議你多表現出小鳥依人的姿態，這樣他會更寵愛你喔！另外，你也可以多留意身旁金牛、獅子和白羊的異性朋友。事業、人生若能有貴人扶助，事半功倍、路亨通。
答案D丶附鑰匙瓶子
下半年適合你的對象，請留意一位像兄長那麽照顧你的人，或是請男性長輩為自己介紹對象。對方會是年紀長你五歲以上的對象，他的個性屬於沈穩內斂型的，你可以多一點主動示好，以增進兩人的距離。而且他是個很懂人情世故的人，社會經驗豐富，和他相處，你可以學到更多待人處世之道。另外，你也可以多留意身旁天蠍丶巨蟹和天秤的異性朋友。（編輯：陳雅雲）
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