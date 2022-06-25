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造幣廠長硬上超美會計！射後不理《紙房子》渣爆畫面曝光

▲《紙房子：韓國篇》中，朴明勳（左）跟李主儐有不倫關係。（圖／翻攝Netflix）
▲《紙房子：韓國篇》中，朴明勳（左）跟李主儐有不倫關係。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-25 13:34:19

《紙房子：韓國篇》24日開播，飾演「搶匪」的演員各個來頭不小，包含劉智泰、全鍾瑞、朴海秀等大咖，因《寄生上流》、《愛的迫降》走紅的朴明勳，也在首集有搶眼表現，他飾演「JEA合作經濟區韓半島統一造幣廠」廠長，成天打混摸魚，不僅在辦公室偷看北韓「歡樂組」謎片，還搞大會計小三肚子，射後不理甚至狂言「我結紮10年了，妳不可能懷孕」，又孬又渣的角色，與過往「地下室男」、「疼愛玄彬的北韓軍官」角色判若兩人。

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▲《紙房子：韓國篇》24日開播。（圖／Netflix）
▲《紙房子：韓國篇》24日開播。（圖／Netflix）
《紙房子：韓國篇》內容描述南北韓結束戰爭，兩國決定攜手建立經濟共同體，從北韓來的東京（全鍾瑞 飾），在現實的資本主義社會下努力求生，絕望之際遇到教授（劉智泰 飾），他邀她與其他強盜合作搶奪經濟區裡的造幣廠4兆韓元（約940億台幣），來推翻只有有錢人才會更有錢的不公平社會。這群強盜戴著傳統的河回面具與強大火力控制整個局面，由柏林（朴海秀 飾）擔任現場指揮官，他將人質依照南北韓區分，讓造幣廠內的氣氛急速陷入緊張局勢。同一時間，南韓危機談判組宣祐真（金倫珍 飾）和來自北韓人民保安省的車武弈（金聖午 飾），也緊急組成合作單位想救出人質，不過廠內突然發生一陣混亂，人質驚恐萬分，東京狠狠舉槍對著柏林，而奈洛比（張允柱 飾）也立刻舉槍瞄準東京，內訌一觸即發。

！！！以下有微微劇透，慎入！！！

除了上述要角，因《寄生上流》飾演「地下室男」爆紅的朴明勳，此次劇中飾演造幣廠廠長，但他工作怠慢，甚至在辦公室看北韓「歡樂組」謎片，見到會計部員工李主儐慾火難耐，原打算硬上對方，豈料女生表示懷孕，朴明勳則表示他已結紮10年，疑似不想負責、想逃避離婚正宮的承諾，後來發現雙方都在說謊，小倆口爭吵到一半，遇到搶匪軍火洗劫，場面險象環生。

此外，首集率先描述「搶匪」全鍾瑞加入洗劫案的動機，她原是北韓學生，是南韓BTS防彈少年團的死忠ARMY（粉絲名），但不同的是，她卻是北韓真正的軍隊，在聽到南北韓有望統一、建立經濟共同體後，她隻身到南韓打拚，卻差點被騙財騙色，最終犯下殺人案，遇到「教授」劉智泰後，她取名「東京」並加入4兆韓元搶案。

▲朴明勳劇中飾演又孬又渣的造幣所廠長。（圖／Netflix）
▲朴明勳劇中飾演又孬又渣的造幣所廠長。（圖／Netflix）
▲李主儐飾演北韓到南韓的「尹美善」。（圖／李主儐IG）
▲李主儐飾演北韓到南韓的「尹美善」。（圖／李主儐IG）

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