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機車族不愛用自助加油？內行點「最大問題」：實在沒必要

▲有網友表示，他常發現自助區「大多沒人或是只有汽車」，好奇「機車族為何不愛使用」，貼文掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友表示，他常發現自助區「大多沒人或是只有汽車」，好奇「機車族為何不愛使用」，貼文掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 14:44:22

台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，因此民眾對「加油站」的需求也頗高，而為了減少排隊等待的時間，不少加油站也紛紛設立「自助加油區」民眾使用，對此有網友表示，他常發現自助區「大多沒人或是只有汽車」，好奇「機車族為何不愛使用」，貼文掀起熱議。

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一名網友在PTT發文表示，他平常在加油時觀察到，人工加油區永遠是人，滿滿的都在排隊，但自助卻很常空蕩蕩，不然就都只有汽車，原PO納悶「自助加油可以自己決定要加多少，而且折扣也比較大，但是機車族多半喜歡排人工加油，是不是怕跟汽車擠？為何喜歡自助加油的機車族那麼少？」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO將自助加油區的議題拋出後，網友也在留言區踴躍表達想法。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友也踴躍表達想法，其中「時間成本」以及「錢沒省多少」被不少人點名，「機車大多直接加滿，油箱小用自助加油，省的錢太少無感」、「每公升折1元的話，機車忙東忙西才省4、5塊，汽車加半桶都至少省20、 30起跳」、「加滿一桶省不到10元，就讓人服務就好了」、「省沒多少卻要碰髒油槍和面板」、「有時間的就自助省錢，沒時間的就人工省時間」。

此外，也有其機車族直言「自助不是為了省錢，是為了省時間跟避免車子被工讀生敲到」、「熟悉操作，不用排隊+用載具+刷卡的話，其實自助快很多啊」、「每次加一點點跳停還要跟加油員說還能加，我乾脆自己來」、「現在都感應信用卡了，自助不見得比較慢」、「自己加比較不會滴到油箱，而且不用跟工讀生賭」。（編輯：張志浩）

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