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買房好難！人妻「200萬存款歸0」　網2理由讚：這就對了

▲在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步。（示意圖／翻攝pixabay）
▲在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 16:20:53

在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步，有網友就分享，自己目前的存款只有200萬，近日有買房念頭，但又害怕買完房子就傾家蕩產，連傢俱都買不起，因此相當猶豫，貼文釣出不少網友給予建議。

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原PO在Dcard發文表示，自已目前一家三口，結婚4年，小孩4歲，在快30歲的年紀考慮想要搬出家裡去外面住，「我跟老公都不會投資，所以選擇儲蓄險的方法， 眼看儲蓄險也快到了，再加上自身一些的存款有200萬，但『6年前的200萬，跟現在的200萬』根本天壤之別！」

在這樣的條件下，原PO本想著繼續在外租屋，老公則覺得「租房的錢都可以繳貸款了，何必浪費」，原PO嘆道「問題是我買了房子等於傾家蕩產，買了一個殼，卻沒辦法買傢俱，每個月繳完貸款，可能一個月都沒有備用金， 如果租房，每個月會剩下1萬多，再加上身邊有200萬左右存款，或許還可以買個銀行股之類的，大家會怎麼做？」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO擔憂自己買完房後傾家盪產，甚至連傢俱都買不起。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，不少網友建議，「小孩都生了，建議還是捏著買下去吧」、「繼續租房子，20年後=0，狠下心買房子，20年後至少你還擁有一棟房子」、「看妳想幫房東繳貸款，還是繳自己的貸款」、「有這種想法非常棒，可以從老屋著手開始慢慢換」、「買能負擔生活、便宜的優先考量，換屋也是5-10年後的事情，看房不要想買到完美的，現在不買，你這輩子也不會再想買」、「先不論其他，光有一個小孩這點，就經不起一直搬家租房」

此外，也有過來人分享經驗，「我婆家就是這樣一直租房，導致未來買房還要考慮公婆」、「房子可以先求有再求好，我剛結婚時，兩人房子的頭期款只有100萬，買了一個快20年的中古小屋，也沒有錢裝潢，住了快10年，兩人又存了一些，加上換屋賺的差價，買了新房子，空間也大很多，我還蠻慶幸當初有先買一個堪住的中古小屋，不然可能現在更買不起了」、「存錢比不上房價漲的速度，我選擇先買房，現在壓力也沒那麼大 」。（編輯：張志浩）

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