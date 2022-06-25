買房好難！人妻「200萬存款歸0」　網2理由讚：這就對了

我是廣告 請繼續往下閱讀
在這樣的條件下，原PO本想著繼續在外租屋，老公則覺得「租房的錢都可以繳貸款了，何必浪費」，原PO嘆道「問題是我買了房子等於傾家蕩產，買了一個殼，卻沒辦法買傢俱，每個月繳完貸款，可能一個月都沒有備用金， 如果租房，每個月會剩下1萬多，再加上身邊有200萬左右存款，或許還可以買個銀行股之類的，大家會怎麼做？」
貼文一出，不少網友建議，「小孩都生了，建議還是捏著買下去吧」、「繼續租房子，20年後=0，狠下心買房子，20年後至少你還擁有一棟房子」、「看妳想幫房東繳貸款，還是繳自己的貸款」、「有這種想法非常棒，可以從老屋著手開始慢慢換」、「買能負擔生活、便宜的優先考量，換屋也是5-10年後的事情，看房不要想買到完美的，現在不買，你這輩子也不會再想買」、「先不論其他，光有一個小孩這點，就經不起一直搬家租房」。
此外，也有過來人分享經驗，「我婆家就是這樣一直租房，導致未來買房還要考慮公婆」、「房子可以先求有再求好，我剛結婚時，兩人房子的頭期款只有100萬，買了一個快20年的中古小屋，也沒有錢裝潢，住了快10年，兩人又存了一些，加上換屋賺的差價，買了新房子，空間也大很多，我還蠻慶幸當初有先買一個堪住的中古小屋，不然可能現在更買不起了」、「存錢比不上房價漲的速度，我選擇先買房，現在壓力也沒那麼大 」。（編輯：張志浩）