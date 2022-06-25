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全聯也有24hr營業？「神級功能」抖出　婆媽愣：從來不知

▲全聯福利中心因為據點多，加上營業時間相對傳統市場來的長，成為不少上班族以及婆媽選購生鮮蔬果的首選。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲全聯福利中心因為據點多，加上營業時間相對傳統市場來的長，成為不少上班族以及婆媽選購生鮮蔬果的首選。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 17:10:05

全聯福利中心因為據點多，加上營業時間相對傳統市場來的長，成為不少上班族以及婆媽選購生鮮蔬果的首選，但通常門市營業都是大約在十點半或者十一點關門。不過，近日卻有網友分享自己半夜上網訂購全聯的東西，沒想到突然就有外送員送上門，讓她超級錯愕，貼文釣出不少內行人解釋原因，引起廣大討論。

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「我的老天爺啊！我實在太佩服全聯了，我凌晨1點34分上網訂貨，2點20熊貓外送員打給我說他到樓下了，第一通打給我時我還想說『打錯了吧』，我們又沒有點宵夜，就掛他電話，後來才驚覺不對勁.....該不會是我剛剛下單的全聯東西？

「結果一下樓發現真的是.....半夜兩點收到柴米油鹽醬醋茶的經驗還真是特別，連足不出戶、不用網購的老公都嘖嘖稱奇，真的是要大讚全聯跟熊貓一波，我可以來煮飯了....半夜洗米經驗也算頭一次，因為家裡沒米，所以才選擇半夜先訂，想說明天早上他們開店會送來，沒想到一下就送來....實在太吃驚」。

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▲網友半夜點全聯的東西，沒想到火速送到家門口，讓她直呼「實在有點驚人」。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文一出，不少婆媽感到問號「為啥？全聯又沒有24小時的？」、「弱弱的問一句：全聯有24小時的門市？」、「全聯有開24小時的門市嗎？」、「哪時候全聯半夜又可以買菜了啦＝＝」、「為啥都不知道全聯半夜可以買菜啊.....哪一間想問」；而就有內行人跳出解答「全聯小時達外送專門店吧！是真的速度超快」、「全聯小時達超好用！最久只等約40分鐘而已...超強」、「全聯小時達無誤啦，有專門店配合是開24小時的沒錯，疫情不出門都靠這個在送」、「全聯現在有小時達24小時門市，我之前做月子時肚子餓，曾在晚上12點買全聯的零食到月子中心」。

而網友所稱的「全聯小時達」即是全聯在去年初開始所推出的「生鮮外送服務」，不僅合作Uber Eats、Foodpanda平台，也在旗下電商平台「PXGO」推出服務，配合小時達外送服務的店家目前已經突破500家！為因應滿足民眾多元的購物需求，北部區域也有些小時達專門店，是主打24hr營業，讓民眾半夜也同樣能補足一切需求，推廣到目前深受主婦們歡迎，未來配合的門市店家也將越來越多，實在便民。（編輯：張嘉哲）

▲全聯福利中心PXGo!小時達。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.14）
▲全聯福利中心PXGo!小時達從去年初開始發跡，配合兩大外送平台以及自身APP，拓展出堪稱第一的外送生鮮市場。（圖／記者葉政勳攝 ）

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