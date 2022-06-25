全聯也有24hr營業？「神級功能」抖出　婆媽愣：從來不知

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「結果一下樓發現真的是.....半夜兩點收到柴米油鹽醬醋茶的經驗還真是特別，連足不出戶、不用網購的老公都嘖嘖稱奇，真的是要大讚全聯跟熊貓一波，我可以來煮飯了....半夜洗米經驗也算頭一次，因為家裡沒米，所以才選擇半夜先訂，想說明天早上他們開店會送來，沒想到一下就送來....實在太吃驚」。
貼文一出，不少婆媽感到問號「為啥？全聯又沒有24小時的？」、「弱弱的問一句：全聯有24小時的門市？」、「全聯有開24小時的門市嗎？」、「哪時候全聯半夜又可以買菜了啦＝＝」、「為啥都不知道全聯半夜可以買菜啊.....哪一間想問」；而就有內行人跳出解答「全聯小時達外送專門店吧！是真的速度超快」、「全聯小時達超好用！最久只等約40分鐘而已...超強」、「全聯小時達無誤啦，有專門店配合是開24小時的沒錯，疫情不出門都靠這個在送」、「全聯現在有小時達24小時門市，我之前做月子時肚子餓，曾在晚上12點買全聯的零食到月子中心」。
而網友所稱的「全聯小時達」即是全聯在去年初開始所推出的「生鮮外送服務」，不僅合作Uber Eats、Foodpanda平台，也在旗下電商平台「PXGO」推出服務，配合小時達外送服務的店家目前已經突破500家！為因應滿足民眾多元的購物需求，北部區域也有些小時達專門店，是主打24hr營業，讓民眾半夜也同樣能補足一切需求，推廣到目前深受主婦們歡迎，未來配合的門市店家也將越來越多，實在便民。（編輯：張嘉哲）