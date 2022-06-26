超商帶外食不丟垃圾！捲髮男槓店員 「離譜畫面」網炸鍋
台灣便利商店有冷氣又有桌椅，是不少民眾稍作休息的好地方。對此，一位女網友就拍下離譜奧客的種種過程，不僅帶外食進來，吃完後還不願自己丟垃圾，更嗆店員「本來就是你們的工作！」讓大家十分傻眼。
有女網友於25日在臉書「爆怨公社」PO出一段影片解釋，影片中的捲髮男因自帶外食，結果吃完後卻把垃圾留在桌上就想離開，被店員提醒後竟然反嗆「那本來就是你們的工作」。
原PO更還原當下對話，店員：「我沒有收你服務費，而且那不是我們公司的商品！」捲髮男：「什麼服務費？公司沒付你薪水嗎？做好你該做的工作，憑什麼叫我處理…」只見捲髮男不斷鬼打牆，原PO才忍不住大聲斥責「垃圾要自己丟，這裡沒有收服務費，它是便利商店不是餐廳！」最後對方作才一邊碎念一邊扭頭走人。
貼文曝光後，網友紛紛留言痛批，「就算要自以為花錢就是大爺，但好歹你要有買超商的東西呀，結果還吃外食咧！丟臉！」、「垃圾要自己丟！下次一定要記得自己爬進垃圾桶，要不然廚餘桶也可以！」、「捲毛男，你的行為跟你的眼鏡一樣可笑，希望你能看到大家看不起你」、「水準那麼低，那個頭毛是不是常被砲轟才捲的」。（編輯：詹鎰睿）