0星級旅館！無磚牆屋頂每晚1萬 體驗睡路邊思考人類危機
出外住旅館，無非是想要一個乾淨舒適的空間，不過有業者卻要房客睡在加油站旁沒有屋頂以及牆壁的「房間」裡，在半夢半醒之間還要思考「人類危機」，消息一出立刻引發討論。
根據外媒報導，這是瑞士一對雙胞胎概念藝術家法蘭克Frank Riklin與派屈克Patrik Riklin推出的「0星級飯店Null Stern Hotel」，他們將客房設在加油站以及馬路旁，「房間」沒有任何的一磚一瓦遮蔽，不僅一點隱私都沒有，反而還要露宿街頭，目的是要房客「睡不著」以思考氣候變遷、戰爭破壞等人類危機世界議題，而且不過這樣的「特殊房間」一晚竟然要價325瑞士法郎（約台幣1萬元）！
事實上這不是他們第一次推出這樣奇葩的「房間」，過去他們就曾經將客房擺在草地、山坡、葡萄園酒莊內等等，以打破房間需要牆壁屋頂的概念，讓房客一覽大自然以及星空的美景，但可別以為這樣的住宿什麼都沒有，業者還是有提供早餐飲料等房客服務。而這次雙胞胎選擇將房間設在加油站旁，表示「睡眠不是重點，重要的是反思當前的世界情勢，留在這裡是聲明，社會迫切需要改變。」並希望房客能在「半睡半醒」的狀態下思索氣候變化、戰爭以及人類無止境對環境的破壞等議題，若這樣的惡劣狀況持續下去，如此反田園風光的景象，恐怕早有一天將成為現實。
而這次的「0星級飯店」活動，期限將從7月1日營運至9月18日，同樣附早餐以及客房管家，而截至6月18日止，目前已經有超過6500人次登記等待體驗「思考人生危機」。（編輯：陳珮瑜）