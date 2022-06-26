好市多「隱藏消暑神器」！養樂多秒變冰沙 網讚：超實用
炎熱的夏天來臨，大家也都紛紛想出各種清涼又消暑的生活撇步。對此，就有女網友熱心分享製作「養樂多冰」的方法，結果創意的影片曝光後，立刻掀起全場拍手叫好，「生活智慧王是你！」
臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」，日前就出現一名網友PO文分享，「用科克蘭冰淇淋空盒，裝養樂多，高度大小剛剛好可放12瓶！」沒想到他竟然拿去放冷凍，搖身一變就成了清涼又酸甜養樂多冰，直呼「飯後來一罐～用小湯匙挖取吃冰～涼爽，養樂多冷凍過後湯汁流在盒裝裡清洗也方便」。
創意的方法曝光後，立刻獲得大家讚賞「盒子真的很萬能」、「生活智慧王就是你」、「預防冷凍流出來真的是重點啊！每次冰到流出來都被媽媽罵」、「太棒的方法了，還好上次吃完的盒子有留下來」、「好實用的方法」、「好方法，剛好一起特價可以一起買」、「原來冰淇淋盒子還有這隱藏功能，太好用了吧」。
不過，養樂多也不能一次吃太多，據養樂多官網販售商品建議，一天建議飲用一瓶即可，因為每一瓶養樂多當中的有益菌，就已經能夠滿足每天人體正常的需求，多喝並沒有幫助，而且人體腸道的健康是由腸內菌群的平衡來保障的，喝太多反而會對腸胃造成不好的影響，民眾可要多加注意。（編輯：詹鎰睿）