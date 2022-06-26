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半張臉永遠停在12歲！32歲媽遇「童顏悲劇」心碎：沒病因

▲中國一名女子自12歲後右臉突然萎縮，導致臉頰凹陷如同瞬間老化一般，從此右半邊容貌就沒再出現變化。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲中國一名女子自12歲後右臉突然萎縮，導致臉頰凹陷如同瞬間老化一般，從此右半邊容貌就沒再出現變化。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-26 15:15:06

「哪怕我個子小一點、哪怕我不怎麼漂亮我醜一點，我就希望我左右臉是對稱的，就是跟大街上的每一個人都是一樣的」，中國大陸一名女子自12歲後右臉突然萎縮，導致臉頰凹陷如同瞬間老化一般，從此右半邊容貌就沒再出現變化，而左臉則是正常生長，到了32歲，女子的左右臉就像兩張不同模樣的面具，差異極大，這也讓她對容貌感到相當自卑，連去學校接孩子都不敢，想起自己連這種小事都難以做到，女子忍不住落下兩行淚。 

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▲（圖／翻攝自微博）
▲到了32歲，女子的左右臉就像兩張不同模樣的面具，差異極大。（圖／翻攝自微博）
根據陸媒《頭條新聞》報導，中國河南一名32歲唐姓女子在12歲時發現右臉浮現一個拇指大的凹洞，剛開始還以為是睡相太差導致，沒想到這之後右半邊的臉頰突然迅速萎縮，骨骼也沒有再繼續生長，右臉就這樣停在12歲的模樣。 

▲（圖／翻攝自微博）
▲唐女坦言，即使自己長相醜一點，也只想要雙頰看起來是對稱的。（圖／翻攝自微博）
唐女透露，醫師說這是基因上的突變，右臉的脂肪就這樣莫名其妙消失了，查不到任何病因，到目前為止也沒有出現適合的治療方法，唐女坦言，這造成她生活及心理上極大困擾，「我幾乎不去接我兒子放學，或是到很遠的地方去接，高高興興地接孩子放學，但就是這種很普通的小事，都有點特別失望」。 

▲（圖／翻攝自微博）
▲唐女自12歲後右臉突然萎縮，導致臉頰凹陷如同瞬間老化一般。（圖／翻攝自微博）
唐女坦言，即使自己長相醜一點，也只想要雙頰看起來是對稱的，和街上的其他人一樣，對此，鄭州人民醫院專家經過遠端看診，初步判斷唐女為單側顏面萎縮，可能導致的原因為遺傳、感染或外傷等因素，建議她面診後填充修復。（編輯：賴禹妡） 

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