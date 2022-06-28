夜市美食大洗牌？鹽酥雞只排第6 「黑馬」幾乎人手一包
台灣特有的夜市美食，各種好料一應俱全，來回走一圈就能吃飽喝足，順便再外帶個宵夜回家繼續犒賞五臟廟。不只有受歡迎的老店，也常看見流行的新口味進駐，甚至也是不少知名小吃發跡的根據地。今年初《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤了關於「夜市美食」的網路聲量表現，揭曉「人氣夜市美食TOP 8」，冠亞軍首推雞排與牛排！向來深受喜愛的鹽酥雞竟然掉出前五名只排第6，幾乎人手一包的「黑馬」地瓜球，則衝上第三名，人氣越來越高。
人人都愛的最強炸物進榜好幾樣，尤其冠軍無懸念由「雞排」奪下，在競爭超激烈的各式品牌中，由藝人NONO投資代言的艋舺雞排受到不少推崇，雖然他去年與股東因未來經營理念分歧已分道揚鑣，但「艋舺雞排肉超有厚度」等優勢，仍獲不少饕客好評。
而風味自成一格的「夜市牛排」，名列民眾必吃美食清單第二名，網路上曾出現一篇「台式牛排上桌，美國妹困惑了」的討論，講述原本不理解台灣夜市牛排與搭配醬汁的外國朋友，吃過後讚不絕口的經驗，引發熱烈迴響，有網友自豪表示「台式(夜市)牛排就是沒道理的好吃」，而成功翻紅的老品牌也受到注目，「孫東寶的超讚啊」。
夜市小吃不只吃飽也吃巧，走遍夜市常看到幾乎人手一包的「黑馬」地瓜球，便順利衝上第三名，人氣越來越高，網友分享「超愛(饒河夜市)NET旁邊的地瓜球，好Q」；而競爭激烈的永和樂華夜市，「快樂地瓜球」更是還沒天黑就大排長龍的必吃推薦。
而後第4名是「蚵仔煎」，不少人的愛店都推「寧夏圓環邊那個」、還有士林夜市必吃的忠誠號；大家印象深刻的師大燈籠滷味，則是講起第5名「滷味」都會提及的店家；台式經典小吃「鹹酥雞」在強敵環伺下，位居第6名，由成功從老店轉型文青風格的師園最有討論度。
第7、8名則是「豆花」與「雞蛋糕」，作為爽口點心的「豆花」，有許多人大推寧夏夜市的豆花莊，表示口感非常「濃郁綿密」，另外嘉義文化夜市的豆漿豆花，則因濃濃豆香味，深得網友的心，受到力挺「必吃」。而臨江夜市名氣響亮的六壬立體雞蛋糕，以日本剪刀式模具烤出酥脆口感，最受歡迎。