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「Buffet之王」十二廚買1送1！今起限4天　狂嗑牛排龍蝦

▲台北喜來登十二廚現切肋眼牛排吃到飽，相當受到饕客青睞。（圖／台北喜來登大飯店提供）
▲台北喜來登十二廚現切肋眼牛排吃到飽，相當受到饕客青睞。（圖／台北喜來登大飯店提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-27 07:00:00

暑假到就該揪團吃Buffet！台北喜來登大飯店一樓人氣自助餐廳「十二廚」，從今（27）日起於至週四（6/30）快閃4天，推出午餐與下午餐時段「2人5折、3人67折、4至20人75折」優惠，等於2人同行1人免費，消費者可大啖現切「爐烤美國肋眼牛排」、炭烤美式豬肋排、日式天婦羅、干燒大蝦等美食之外，還有必吃集結「龍蝦、麵包蟹、黃金蟹等的奢華海鮮總匯」，午餐原價每人1,490元、下午餐原價每人1,290元起，即日起開放預訂，上述餐價須另加10%服務費。

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擁有「Buffet之王」美譽的十二廚自助餐廳，上百種的百匯料理、現切牛排、澎派海鮮與現做甜點等深獲美食族的喜愛。午餐時段可享用到肉汁濃郁的「現切爐烤美國肋眼牛排」、炭烤迷迭香羊排、美式碳烤豬肋排等肉食外，推薦海鮮日式天婦羅、澎湖鮮魷粉絲煲，還有蛤蠣巧達濃湯麵包盅、請客樓的花膠一品雞、招牌喜來登牛肉麵等佳餚通通吃到飽，以及限定超吸睛的「焦糖珍珠風味舒芙蕾厚鬆餅」雲朵般的鬆軟口感讓人愛不釋口。

CP值高的下午餐時段則推薦「爐烤美國牛腹肉」、「集結龍蝦、麵包蟹與淡菜的美式綜合海鮮盤」、乾燒大蝦、現煮台南擔仔麵、臘味煲仔飯等外，還有多款甜點滿足嗜甜族，「北海道水果香緹泡芙」酸甜的夏日水果與香草卡士達完美結合，以及「七層雙色巧克力噴泉」自由搭配比利時鬆餅、造型棉花糖、迷你可頌、現做提拉米蘇等更不容錯過！趕緊趁著暑假，把人通通揪齊去吃好康。

▲台北喜來登號稱「Buffet之王」的十二廚，今起限時4天祭出「2人5折」優惠，必吃集結龍蝦、黃金蟹等的奢華海鮮總匯。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登號稱「Buffet之王」的十二廚，今起限時4天祭出「2人5折」優惠，必吃集結龍蝦、黃金蟹等的奢華海鮮總匯。（圖／台北喜來登提供）
台北寒舍艾美探索廚房，同樣從今天起到週四，平日午餐與下午餐，祭出2人同行一人免費，等於2人5折，3人67折，4至20人75折優惠，即日起開放預訂。午餐時段原價每人1,690元+10%、下午餐時段原價每人1,290元+10%。

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