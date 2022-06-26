床上突冒「長條怪蟲」！網見真面目喊賺到：一堆人花錢看
每個人的家中都難免會看到昆蟲，不過遇到時能認得出來是什麼品種嗎？近日就有一名網友在網路上表示，他在床上見到一隻昆蟲，外觀就像外星生物一般，看起來非常古怪，貼文曝光後，不少人秒認出這是螢火蟲幼蟲，更嗨喊：「你賺到了，螢火蟲幼蟲只會出現在乾淨的水邊！」
該名網友24日在臉書「爆怨公社」中貼文，他表示關燈躺在床上準備睡覺時，突然看到有一閃一閃的燈光，當時心裡還想「房間有螢火蟲欸」，沒想到開燈一看，竟是一條長長的怪蟲，讓他嚇喊：「這甚麼外星生物！」
貼文一出，網友們紛紛笑喊，「螢火蟲沒錯」、「螢火蟲幼蟲」、「這是一堆人會花錢去看的螢火蟲欸」、「還沒轉大人的螢火蟲」、「螢火蟲的寶寶啊」、「確實是螢火蟲」、「螢火蟲的幼蟲～可以把它放回土裡」、「他是螢火蟲的寶寶啦！不是外星生物」。
另外，還有網友讚嘆，「代表你那邊環境水質都很好」、「你賺到了，螢火蟲幼蟲只會出現在乾淨的水邊」、「螢火蟲寶寶，看來你家附近自然環境很好」、「這表示，你居住的地的環境很好，水質優」、「螢火蟲的幼蟲啊，表示你居住環境還不錯」、「你家很乾淨的證明」、「螢火蟲幼蟲，代表你家水質很好」。