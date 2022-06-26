陸男製「電動床車」！躺著出門能行駛50km 網讚：圓夢了
所有的發明都來自於無限想像力！有一句話是這麼說的，「能坐就不站，能躺就不坐」，雖然是用來形容懶散的人，但是如果真的能「躺著出門」，這可能是很多人的夢想。中國就有一名男子自製「電動床車」，不僅真的可以行駛在路上，還有剎車以及360度旋轉功能，網友全都超羨慕！
根據外媒報導，這名來自雲南昆明的39歲顧姓男子，因為自己個性相當懶惰，9歲時就十分貪睡，常常愛睡懶覺，因此總是幻想自己有一天能「躺著去學校」。沒想到30年之後他真的實現了兒時夢想，善用自己機械師的頭腦以及一雙巧手，利用廢棄回收的各種零件配備，親手打造出一台「電動床車」！
男子表示這台「電動床車」每一次可以行使大約50公里，不僅有靈活的剎車功能，車體本身可以360度旋轉，轉往任何方向都很便利。不僅如此，床頭能依自己的喜好升降，床尾還有遮雨棚可以延伸拉至床頭，防曬防雨都很便利，可以說是相當豪華！不過他也強調，雖然他實現了兒時夢想，不過目前還沒有急著使用，而是會先好好保存它，等到老年後行動不便時，再將這台電動床車搬出來使用！
網友們一看見影片後都紛紛驚呼：「這真的是我小時候的夢想」、「建議再加個餐桌或是電腦桌就更棒了」、「雖然是睡懶覺，但是好勵志」、「跪求量產」、「我真的很需要這個酷東西」，現在一起來看看有關他的影片吧！（編輯：陳珮瑜）