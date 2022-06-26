不是超級變變變！網推「最強日本綜藝節目」是它：看不膩
過去日本文化曾席捲台灣，不管是偶像團體、節目及美食都廣受台人喜愛，就有民眾在網路上發文，想藉由網友們的投票，選出眾人心眾最經典的日本綜藝節目，貼文發出引起熱議，其中受到最多人喜愛的則是1999年開播，由日本朝日電視台所拍攝的綜藝節目「男女糾察隊」。
原PO於PTT上表示台人多由緯來日本台、國興衛視和JET日本台（綜合台）等等來觀賞日本綜藝節目，並列舉出陪伴眾人成長的經典節目，包含：超級變變變、全員逃走中、黃金傳說、男女糾察隊、志村大爆笑、電視冠軍、料理東西軍、全能住宅改造王、戀愛巴士、極限體能王、火焰挑戰者、寵物當家、music station、狗狗猩猩大冒險、矛盾大對決，他問「如果只能挑一個你認為最經典或是你最愛看的，你會選哪個呢？」
該文引起不少網友留言，提及多個節目，包含：「狗狗猩猩大冒險超好看」、「開運鑑定團」、「一流藝人品鑑中 可惜過年才能看到」、「歐兜邁冒險趣，沒有之一」、「校園瘋神榜、男女糾察隊」、「今天不讓你回家，最近期認為最有意思」、「有稲垣吾郎跟小學生的毛骨悚然撞鬼經驗」、「雙層公寓 舊東京篇」、「超級變變、全能住宅、極限體能、狗狗猩猩」。
經過整理，原PO和眾網友心目中的第一名日綜是日本朝日電視台所拍攝的男女糾察隊，「男女糾察隊整人的時候」、「男女糾察隊跟料理東西軍我都很喜歡，難分高下」、「男女糾察隊吧，很多單元都很好笑」、「男女糾察隊，尤其是青木活躍的那段時間，每個女藝人都超有梗又有特色，現在回不去了」。 （編輯：李惠婷）