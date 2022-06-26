家長路邊強剝衣服！小女孩掙扎沒人理 網怒：觀念噁心
有民眾在遠雄海洋公園目擊，一名家長不顧小孩掙扎，在大庭廣眾下剝除她沾濕的衣服，無論女孩如何拒絕在路邊換衣服，父母仍不領情地扯她耳朵謾罵，這可怕的一幕嚇壞路邊民眾，憤而上網PO文，呼籲家長重視小朋友的身體自主權。
原PO於Dcard中發文，說明前陣子與朋友到遠雄海洋公園玩，坐在椅子上休息時，突然聽到隔壁桌傳來小孩大聲哭鬧的聲音，原來是有位妹妹玩設施弄溼衣服，父母、阿嬤和兩個姐姐將她圍在中間，希望在此為其更衣，可女孩不想在公共場所脫衣服。原PO據身高推斷女孩約有小四、小五的年紀，且不到60公尺處就有廁所，但媽媽嫌麻煩，當場開始扯動她的衣服。
當妹妹崩潰哭叫後，旁邊的爸爸上前扯她耳朵，稱她「她問題很多」，阿嬤跟姐姐們就站在旁邊看，一旁的原PO則越聽越不捨，覺得眼淚都快掉了下來，正掙扎要如何上前勸阻時，上天突然下起暴雨，那家人才停止爭執離開，但這幕仍對原PO留下深刻印象，「難道小朋友的身體權益這麼不被重視嗎？」
該文發出後引起不少網友關注，紛紛留言：「好心疼那個妹妹⋯⋯⋯」、「我也是，小四、小五的時候已經有認知女生在外面不能隨便脫衣服了，結果媽媽帶我去某家服裝店，他們明明有換衣服的地方，卻嫌麻煩都讓我當場脫，店家也是一直要我直接脫，感覺超不舒服…」、「小時候有類似遭遇，只能說家長真的都以為小孩還小不懂事，沒隱私沒關係，但其實並沒有，小孩很早就知道什麼叫隱私了」、「小時候真的沒廁所換衣服，我媽至少都會拿個浴巾擋住叫我在角落換…這家長是怎麼回事」。 （編輯：李惠婷）