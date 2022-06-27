NOW早報／安柏赫德宣布「繼續上訴」！想再開戰代價超大

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這場世紀官司，最終由強哥取得勝利，陪審團判決強尼戴普7項「勝訴條件」，安柏赫德遭判決要賠償強尼戴普1035萬美元（約3億台幣），而強尼戴普則是需賠償她200萬美元（約5800萬元台幣）的補償性賠償。
根據美媒報導，兩人最遲應在24日前達成協議和解，不過雙方態度強硬，宣告和解破裂，美國法院也在當地時間周五聽取雙方律師簡單陳述後，由女法官Penney Azcarate正式發出法院支付命令，雙方皆需要支付賠償金。
本案將會在21天內送到維吉尼亞上訴法院（Court of Appeals of Virginia），雙方在30天內可以提出上訴，安柏赫德團隊已經強調會上訴到底：「不能要求沒有做錯事的人認罪，只要沒有做錯，就該堅持上訴。」不過，如果安柏赫德要上訴，必須在30天內支付1035萬美元賠償金，再加上48萬美元利息；但是她的律師也曾表示，安柏赫德已沒有能力支付這筆巨額賠款。
今日天氣／高溫衝破36度！外出記得補水防曬
中央氣象局今（27）日表示，今天全台各地大致為多雲到晴的天氣，花東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，夜晚至清晨在中南部沿海地區及澎湖也可能有零星短暫陣雨。午後各地需留意對流發展旺盛，各地山區及近山區的平地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，欲前往山區作業或活動的民眾應特別留意；溫度方面各地最高溫約在32至36度，花東及屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫出現的機率，中午前後紫外線偏強，民眾外出務必要做好防曬措施，並多補充水分以避免熱傷害。
首例「猴痘」個案9接觸者現況曝！莊人祥：潛伏期達21天
日前我國出現首例猴痘確診個案，為德國返台的25歲男性，目前在負壓隔離病房治療中；疾管署副署長莊人祥表示，該案接觸人數依然匡列9人，不過猴痘潛伏期可長達21天，因此目前還需觀察。
莊人祥表示，目前匡列9位接觸者，包括3位家人、5位醫療人員、其他1位，目前都沒有症狀，不過潛伏期蠻長的，普遍為1到2週，最長可到21天，因此還需要再觀察；但是目前根據國外研究，大致上潛伏期大概8天左右。
不過，目前該猴痘個案住在負壓病房，有專家認為猴痘是接觸傳染，不需要特別安排負壓隔離，被笑稱是「最高規格」；對此，莊人祥表示，目前個案少，沒有要做調整，在負壓也是為了保護醫護人員。
根據疾管署公布的資訊，猴痘傳染方式為人畜共通傳染和人傳人傳染；人畜共通傳染是直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染，人傳人則主要透過接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被汙染物品而感染。至於飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人有較大的感染風險。
葛斯齊爆空姐為他染病墮胎 林志炫氣炸：禍從天上來！
最強狗仔葛斯齊再度爆料，這次目標不是汪小菲和王力宏，而是美聲歌手林志炫，他近日在直播時提及林志炫有「暗病」，透露他曾有一個空姐女朋友為他得了不該得的病，甚至因此墮胎，引發網路熱議，迅速登上微博熱搜第一，林志炫（26）日也親上火線澄清，反擊「人在家中坐，禍從天上來？」
林志炫傳結婚生子消息已久，2008年初空姐Sara出面爆料，指控和林志炫交往6年，對方屢次劈腿，害她精神受到打擊，甚至提出體檢報告，表示因對方染上HPV（人類乳突病毒）及子宮頸癌癌前病變，也被傳染「陰蝨」，因此為他墮胎。
不過，林志炫後來拿出2月做的體檢報告，澄清性器官並無異常，坦承兩人曾交往過，但個性不合分手，直到2006年女方自稱罹癌，希望他能相伴至最後一程，雙方恢復聯繫，Sara卻進一步提出生小孩要求，他才發覺事情不對勁遠離她。直到2019年，林志炫被偷拍到與家人同框，才承認和乾妹妹交往20年，已經有一個讀國中的兒子，公開接受外界祝福。
這次葛斯齊重提舊事，迅速登上微博熱搜排行榜，林志炫相當氣憤，表示「2008年為了這個子虛烏有的指控，特別出示健康檢查報告以證清白，如今一個早已澄清的舊聞，時隔14年被人翻出對我造成二次傷害，何其無奈！如此佔用公共資源的狗仔爆料，如此為了個人流量無底限寄生消費藝人，對娛樂圈真的有意義嗎？」獲得網友力挺，認為葛斯齊拿澄清過的舊聞來炒，不是明智之舉。
台灣女將好棒！雷千瑩領軍射箭女團世界盃奪金
射箭世界盃巴黎站金牌戰，台灣女團在反曲弓項目以5:1擊敗印度，拿下金牌，也是本季射箭女團首金。
台灣女團以「雷母」雷千瑩領軍搭配彭家楙、郭紫穎，16強戰先以6：2擊敗孟加拉，接著以5：1擊敗美國，4強再以6：2擊退德國，金牌戰遇上黑馬印度隊。台灣女團先首局先以56：53拿下2：0領先，第二局以56：56和對手戰平，取得3：1領先，第三局印度隊想要追分，台灣女將又射出56:53的高分，最終以5:1勝出，拿下本季首金。
總計台灣女團已經在射箭世界盃4月土耳其站奪下銅牌，這次又拿下金牌，整體成績更上層樓。
床上突冒「長條怪蟲」！網見真面目喊賺到：一堆人花錢看
每個人的家中都難免會看到昆蟲，不過遇到時能認得出來是什麼品種嗎？近日就有一名網友在網路上表示，他在床上見到一隻昆蟲，外觀就像外星生物一般，看起來非常古怪，貼文曝光後，不少人秒認出這是螢火蟲幼蟲，更嗨喊：「你賺到了，螢火蟲幼蟲只會出現在乾淨的水邊！」
該名網友24日在臉書「爆怨公社」中貼文，他表示關燈躺在床上準備睡覺時，突然看到有一閃一閃的燈光，當時心裡還想「房間有螢火蟲欸」，沒想到開燈一看，竟是一條長長的怪蟲，讓他嚇喊：「這甚麼外星生物！」
貼文一出，網友們紛紛笑喊，「螢火蟲沒錯」、「螢火蟲幼蟲」、「這是一堆人會花錢去看的螢火蟲欸」、「還沒轉大人的螢火蟲」、「螢火蟲的寶寶啊」、「確實是螢火蟲」、「螢火蟲的幼蟲～可以把它放回土裡」、「他是螢火蟲的寶寶啦！不是外星生物」。
另外，還有網友讚嘆，「代表你那邊環境水質都很好」、「你賺到了，螢火蟲幼蟲只會出現在乾淨的水邊」、「螢火蟲寶寶，看來你家附近自然環境很好」、「這表示，你居住的地的環境很好，水質優」、「螢火蟲的幼蟲啊，表示你居住環境還不錯」、「你家很乾淨的證明」、「螢火蟲幼蟲，代表你家水質很好」。 （編輯：張嘉哲）