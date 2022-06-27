小S大女兒Elly「激剪超短髮」！新造型全愣：根本徐熙娣
藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚後，育有3個女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩），小S也經常在社群上跟大家分享自己的家庭生活，讓不少網友紛紛狂讚幸福又美滿。近日，16歲的大女兒Elly在社群分享自己剪了新髮型後的照片，結果不少網友看了直接驚呆直呼「小孩真的不能偷生！根本是徐熙娣本人！」
Elly日前在個人粉絲專頁貼出一組照片，只見他穿著一身黑搭配著白蘭水桶包，超有個性的模樣，瞬間化身一位帥妹。不過令網友最驚豔的是，過去Elly都是長髮造型現身，結果這次她剪成短髮，整體讓五官看起來更立體，看似準備要迎接夏天的到來。
而由於媽媽小S也都是短髮造型，不少網友看的Elly的轉變之後，忍不住驚呼「整個就是媽媽，一模一樣」、「短髮造型更像妳媽了」、「小孩真的不能偷生！根本是徐熙娣本人！」、「這個髮型跟媽媽真的有像，很有型，真的美喔」、「我還以為是S瘦了那麼多，原來是大女兒Elly」。
事實上，小S對三位女兒都非常細心照料，談及一路走來的過程，小S日前在Podcast節目「老娘的老娘」和S媽聊到是否偏心的話題，小S坦言因為已經花太多心力在老大和老二身上，所以到許老三時她已經力不從心，講完她一度忍不住淚崩，一旁的S媽趕忙安慰「我覺得妳已經是很棒的媽媽了！」到後來她想通，只要肯花時間多陪陪孩子，孩子都能感受得到，她也呼籲所有媽媽，偏心在所難免，但不要把錯攬在自己身上，越多人一起照顧孩子，孩子得到的愛也會越多。（編輯：張嘉哲）