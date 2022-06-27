反骨正妹爸開戰「洗門風」逆轉！酷炫無預警公開和好照片
雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下成員，五月中時上Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，造成爭議，不過事件已經過了1個多月，可以說是已經落幕，但至今仍有不少網友惡意在社群平台上抨擊雙胞胎姐妹，這讓雙胞胎姐妹艾宸以及艾軒的爸爸日前在臉書上開轟，甚至嗆聲「老闆酷炫演一套洗門風的戲碼」，引起熱議。不過，酷炫日前突然發照表示兩人已經和好，讓不少網友驚呆。
蔡爸爸日前在臉書上貼文指出「大家拿著『敬業』與『工作態度』的帽子在批判撻伐我女兒的時後，有沒有想過未成年的『工作者』也有所謂的『身體自主權』！説不要就是不要！為何要強迫？」；而過去貼文也提到「小蝦米遇上大鯨魚！為了顧及設計師及製作單位的形象，我們一再地隱忍，沒把鏡頭外的委屈説出來，也不斷的道歉（其實根本不需要），但網路上的霸凌至今未曾停息，已有野狗跑來這裡拉屎，追殺到這裡了！」
蔡爸爸甚至直言「事件發生之後，公司不教而殺！當天晚上急call女兒回公司，先演一齣洗門風讓我女兒扛，慷慨激昂的好老闆果然立刻衝上發燒影片第一名，而我女兒會哭的原因？現場的人應該知道，説出來有人會被一槍斃命！所以我女兒成了過街老鼠，人人喊打」。
如此驚人的種種指控，讓蔡爸爸的臉書帳號瞬間在各大社群瘋傳，不少人敲碗事件的真相，也要求反骨正妹的老闆酷炫回應，而當事件發酵後，蔡爸爸臉書也已經先行關閉，各界都相當好奇事情的進展，結果酷炫就在臉書貼文指出「小蝦米與大鯨魚的和好照片」，並且附上與雙胞胎姊妹爸爸合影的照片。
貼文一出，讓不少網友紛紛回應「酷炫做人真是柔軟？處理事情速度還真快」、「沒仔細看還以為詹惟中老師勒....」、「欸欸欸是和好，不是要你們相好啊，頭看在胸部是在幹嘛啊」而這也真的代表剪髮對決所有事件均已落幕，也希望網友不要再對當事人做出無意義的人身攻擊。（編輯：張嘉哲）