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冷氣吹27、28度超省？他繳費愣：台電騙我　芭比Q關鍵曝

▲近日連日天氣飆破35度，隨著冷氣的開啟，伴隨而來的恐怕是驚人的電費。（圖／記者張嘉哲攝）
▲近日連日天氣飆破35度，隨著冷氣的開啟，伴隨而來的恐怕是驚人的電費。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 07:57:50

炎炎夏日，不少人都不喜歡出門，就算穿得清涼，都不會比待在家吹冷氣還要舒適，而近日連日天氣飆破35度，隨著冷氣的開啟，伴隨而來的恐怕是驚人的電費，加上今年電費恐怕漲價，如何省電一直都是大家非常注重的事情。而就有網友分享自己明明按照台電方法吹冷氣，結果卻依然「芭比Q」讓他很傻眼，貼文引發廣大迴響，不少人馬上抓到其致命關鍵。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「最近天氣真的太熱了....每天都在家把冷氣開著吹，看台電說吹28度配電扇就能很涼不用調太低溫，所以就跟著做，結果真的挺舒適的，不過電費好像也沒有省到哪裡？我租屋處這個窗型冷氣吹一個月要2千8百多元（以一度五元計算），但這樣算下來一個月也要用掉五百多度，是不是其實28度也沒有真的很省電，感覺被騙了QQ」。

▲冷氣示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友表示自己根據台電建議，吹28度冷氣，結果電費還是大暴增，引起廣大熱議。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「這位同學...真正重點不是28度！您芭比Q的關鍵是窗型冷氣啊.....」、「因為你少看一條啊，台電不僅要大家吹28度，還有更換一級變頻冷氣！」、「開28度沒錯，但你是窗型冷氣....就不好說了」、「窗型冷氣真的是毒瘤....」、「租屋處只要是窗型冷氣真的都建議快逃，夏天隨便吹就芭比Q了」、「之前住過窗型的，每個月電費都要四千，你兩千多算客氣了，建議換間房子，不然跟房東商量看看吧」。

事實上，根據台電臉書專頁就提醒過「在使用冷氣空調時，千萬不要一次就將溫度調的太低，因為這會使冷氣高功率運轉而耗電，台電建議將冷氣溫度設定在2628度（每調高1度可省電6%），再搭配電風扇或循環扇，都可以幫助室內空氣對流，提高冷房的效果」，但另外前提也就是如果是長時間使用的人，一定要選擇一級節能的變頻冷氣，像是網友這種長時間狂吹類型，如果是定頻窗型冷氣，一個月電費這麼高也是非常正常的事情。（編輯：張嘉哲）

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▲台電過去就不斷宣導，如果需要長時間使用冷氣的民眾，應該選擇「一級變頻冷氣」。（圖/台電粉絲團）

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