蹺班理由竟是「殺人」！美國狠男將妻割喉 牽手放血送別
美國佛羅里達州日前發生一起殺妻慘案，一名華裔男子楊錫辰（Xichen Yang）因不滿越南籍妻子阮如瓊（Nhu Quynh Pham）將自己護照燒毀，一氣之下竟持刀將妻子喉嚨割開，再拖到浴缸「放血」，妻子臨死前，楊男還牽起她的手、播著生前最愛的音樂，兇殘行徑令人髮指，事後更為了向公司請假，直言不諱告知理由是因為「殺妻」。
據外媒報導，當天早上，楊男因不滿自己的護照被燒毀，遂持刀割開阮姓妻子的頸部，過程中阮女一度想往門口爬出去求救，但仍被楊男帶回浴室，在阮女生命垂危之際，楊男還播放著她最喜愛的音樂，並握著她的手10分鐘「送行」，等到妻子斃命後，他才開始清理現場。
直至上午8時許，楊男任職的泳池維修中心老闆，打電話質問楊男為何沒去上班，才從談話中得知他殺了自己妻子，目前楊男已被美國警方拘留，後續將面臨一級謀殺和篡改證據等指控。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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