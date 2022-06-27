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殭屍展夯到停止賣票！他傻眼「5分鐘就逛完」　逆風開嗆

▲3位身著清朝服裝的殭屍，正列隊往前跳躍，逼真神情讓不少網友都想前往台南美術館朝聖，週末開展就擠爆現場，還一度停止售票。（圖／翻攝台南美術館臉書）
▲3位身著清朝服裝的殭屍，正列隊往前跳躍，逼真神情讓不少網友都想前往台南美術館朝聖，週末開展就擠爆現場，還一度停止售票。（圖／翻攝台南美術館臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 10:12:54

台南美術館從25日起展出「亞洲的地獄與幽魂」，開展第一天就吸引大批民眾前往，還一度因為人潮太多，官方直接宣布停止售票，不僅開展前話題十足，展出之後網路上討論聲量更高。就有一位網友在開展後立刻殺到現場去，沒想到卻讓大失所望，直言這展覽根本是詐騙，引起網友廣大迴響。

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一名網友在「巴哈姆特」討論區貼文指出「絕對不要去南美館浪費人生看殭屍，絕對不要」，點出該展覽兩個問題，第1點是動線差，從門口到進到館內，排了1個小時，上樓還得再等1小時，「如果現場買票，買票要1小時」，現場沒有工作人員引導，展廳分成E-H「個別獨立」，也同樣沒有工作人員疏導，所有人都卡在H廳看「招牌3隻殭屍」。

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▲網友朝聖殭屍展，結果到現場發現路線動態不佳。（圖/巴哈姆特討論區）
第2點則是展覽非常空虛」，E-H廳陳列密度和深度都非常差，「其中兩廳居然還展電影海報」，他指出，F廳混展了東南亞（台灣與福建沿岸）、中亞（西藏、印度）、東亞（日本）元素，但彼此之間的差別只在入口用短短不到100字帶過，「台灣史博館借展的地獄十殿絲箔畫也只是展出，完全沒有深入內容」。

原PO指出，G廳則是泰國佛教，但對泰國佛教獨特信仰與文物一概欠奉，半個展廳都是電影海報與道具，接著就是擺著殭屍的H廳，除了殭屍還會看到現代藝術，「H廳主軸算是現代藝術，這不是一個歷史展廳，唯一賣點就是3隻道具殭屍」，而且還限時5分鐘。

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▲一名網友到南美館看殭屍展，結果透露只限時五分鐘，感到無比空虛。（圖/巴哈姆特討論區）
而該篇貼文立刻在網路上掀起討論，也被轉發到PTT上熱議「感謝跟風首刷心得，瞬間滅火了」、「還以為裡面會有多少東西呢」、「這不是早就知道的事情了嗎？他是美術館又不是鬼屋」、「是不是很多人把它當鬼屋，所以當初才敲碗深夜場啊.......這是文物藝術展啊」、「不然你是想看到什麼，本來就這樣而已呀」、「其實這個莫名其妙就紅，明明是很普通的展覽」、「就是被炒出來的展覽而已，而且這根本不是鬼屋，一堆人搞錯」。

不過，也有內行人提到「其實購票之後一二館的展覽也都能看，整趟下來不只有殭屍展，CP值超級高」、「美術館是一二館共用，你其他展區不看，同樣的錢你當然會覺得不值得」、「明明就還有一館的柯錫杰和蔡草如，二館的建築3年展、陳澄波和建城400年展，不只殭屍展可以看好嗎？」（編輯：張嘉哲）

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