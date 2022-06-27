百貨公司餐廳藏「1問題」！客人秒懂尷尬：每次都會遇到
為了減緩等待餐點的人流，以及叫號取餐等複雜流程，不少店家都會在點餐後給予「震動器」，方便提醒顧客，尤其在百貨公司的餐廳最常出現，不過有網友就分享，自己時常被震動器發出的聲響嚇到，好奇詢問是否有人也有類似經驗，貼文引起眾多網友共鳴直言「超尷尬」。
一名網友在PTT以「有人也不喜歡餐廳的震動器嗎」為題發文表示，她每次將店員給的震動器帶回座位後，都常常被突然的震動嚇到，原PO認為，若只是在一般吃飯的地方發生算還好，但若是在咖啡廳，寧靜的環境讓她更加厭惡被嚇到的感覺，還會相當尷尬，不禁好奇提問「難道沒有不會震動只會發光的嗎？」
貼文引發討論，不少網友回應「拿著、放桌上，連隔壁別人的震動都會嚇到抽一下」、「被嚇到超尷尬，旁邊人有時候還會一起被嚇到」、「不喜歡但能理解，因為這世上有人看不到或聽不到，如果震動能由淺到深是最好」、「它的設計就是要提醒你啊，但我也很常被嚇到」、「每次都被嚇到，但不會覺得很困擾」、「我也常被嚇到，那個瞬間發出的震動聲真的強」。
此外，也有人提出方法，能夠稍微減少被震動器嚇到可能，「發光沒看到就不會發現啊，你手裡一直拿著就不會被嚇到」、「可以拿很厚又軟的東西墊著，筆電袋子之類的」、「最簡單就是隨時盯著它，做好要震動的心理準備就好了」。（編輯：張志浩）