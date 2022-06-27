房客租不到1年「冷氣壞掉」！房東提3方案 網見這點氣瘋
最近天氣炎熱，許多人早已將家中冷氣打開，不過也因此發現不少問題。對此，就有一名房東透露，房客才租不到一年，冷氣就壞了，而她給對方3個選擇，並好奇詢問網友們有什麼看法，豈料其中一項竟是「裝新冷氣，費用由房東和房客各付一半，冷氣歸房東」，也讓全場看傻「憑什麼」、「冷氣是房東要負責的，為何要各付一半」。
該名房東在臉書社團《房東 租客 租屋糾紛求問區》發文，表示碰到一名房客才租不到一年就說主臥冷氣壞了，要求裝新的冷氣。而她也向對方提出3個方案，「第一、裝新的窗型，約1萬4000元，一人付一半，搬走時冷氣屬於房東，第二、裝新的窗型，她全付，搬走時屬於她的，第三、用我兒子家舊型的，她看了滿意時，搬遷安裝費房東付」，而最後對方選了最後一個選項。
但貼文一出，網友看了第一項也超傻眼，「為什麼冷氣壞掉換新的，房客要出錢？」「你自己的房子不愛惜，也別妄想房客會幫你愛惜哦，房子就是妳自己生財工具，不趕快處理只會造成房客抱怨，方案一看了真的超無言」、「那為什麼選一的話一人一半，搬走了之後冷氣還要算你的，電費也是他在繳的吧，這擺明叫人家選3呀」、「笑死，貴為房東，功用只是收房租而已？人家有好好付租金，那東西壞掉就要負責維修啊」、「為什麼一人付一半要屬於你？那付那麼久的租金，房子要不要屬於房客啊」。（編輯：郭佩蓉）