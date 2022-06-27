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香菜能改善腦霧又抗癌！中醫師大讚是好物　保鮮2招必學

▲香菜受到不少民眾喜愛，但也有人相當討厭，中醫師提醒，香菜富含營養素，能有效改善新冠肺炎康復後的「腦霧」現象。（示意圖／取自unsplash）
▲香菜受到不少民眾喜愛，但也有人相當討厭，中醫師提醒，香菜富含營養素，能有效改善新冠肺炎康復後的「腦霧」現象。（示意圖／取自unsplash）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-27 10:15:59

香菜因為有特殊辛香味，是很多料理重要的調味佐菜，但很多人對此卻敬謝不敏，例如網紅視網膜就就對香菜深惡痛絕。不過香菜其實有很大的保健功效，尤其對新冠肺炎康復者經常會出現的「腦霧」問題，更是有極大的好處。台灣基層中醫師協會理事長陳潮宗指出，香菜富含很多營養素，保健功效相當好，尤其具有「淨腦」的功能，對於失智、健忘或目前新冠肺炎確診者康復後最常見的「腦霧」都有很大的幫助，能提振腦部循環加強改善功能，很適合一般民眾食用，至於是直接吃、入菜或是泡水飲用，都是很好的方法。

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香菜又稱為芫荽(ㄩㄢˊ ㄙㄨㄟ)　，因為內含「醛類」物質會產生特殊香味，對於帶有某些特定基因的人，會覺得聞起來有臭蟲或肥皂的氣味，所以才會有正反兩極的評價。香菜富含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果的含量，比蕃茄多3倍，胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。

陳潮宗指出，香菜的保健功效包括神經保護、抗焦慮、降血脂、降血糖、降血壓、抗菌、抗發炎及抗癌等。現階段很多確診康復者容易出現腦霧症狀，食用香菜有很大的「淨腦」功能，提振腦部循環減少腦部炎症，並且可以改善記憶力，對腦霧症狀有很大的改善效果。

除此之外，香菜也有很多的抗氧化劑，研究發現有抗癌及增強免疫功能的效果，還可以促進消化及腸道健康，抗菌且預防感染，幾乎可以說整株都是寶。一般人除了直接吃、入菜食用以外，也可以整株拿來泡水喝，可以消除感冒或新冠肺炎引發的呼吸道症狀，可以說各種吃法都很好。

陳潮宗強調，香菜不僅對預防或緩解新冠肺炎症狀有效，另一個更大的好處是抗癌好處。根據研究發現，香菜能夠抑制人類肝癌細胞(HepG2)及老鼠黑色素瘤細胞(B16F10)的轉移及侵襲能力，香菜的萃取物可以抑制攝護腺癌細胞(PC-3)的轉移及侵襲能力。雖然研究結果主要是利用香菜萃取物，且實驗對象主要是細胞或小鼠，不過香菜擁有豐富的營養素，所以攝取香菜對於身體健康是有幫助的。

不過香菜買回來保存並不容易，很容易枯黃，總讓婆婆媽媽傷透腦筋。台灣癌症基金會網站建議，挑選香菜時，葉片與莖部顏色應該選擇翠綠色為主，並且要檢查是否有損傷和病蟲害，菜梗沒有斷裂為佳，若已經腐爛或發黃就不要再吃了。保存方式有兩種，第一種是可以將洗淨的香菜裝進保鮮盒中，並倒入水蓋過香菜根部，放進冰箱冷藏，每2到3天更換盒內的清水，可以保存2到3週。第二種方式是將洗淨的香菜瀝乾後切碎，分裝成小包裝在放入保鮮盒中並冰箱冷凍，約能保存1個月。

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