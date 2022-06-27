香菜能改善腦霧又抗癌！中醫師大讚是好物　保鮮2招必學

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陳潮宗指出，香菜的保健功效包括神經保護、抗焦慮、降血脂、降血糖、降血壓、抗菌、抗發炎及抗癌等。現階段很多確診康復者容易出現腦霧症狀，食用香菜有很大的「淨腦」功能，提振腦部循環減少腦部炎症，並且可以改善記憶力，對腦霧症狀有很大的改善效果。
除此之外，香菜也有很多的抗氧化劑，研究發現有抗癌及增強免疫功能的效果，還可以促進消化及腸道健康，抗菌且預防感染，幾乎可以說整株都是寶。一般人除了直接吃、入菜食用以外，也可以整株拿來泡水喝，可以消除感冒或新冠肺炎引發的呼吸道症狀，可以說各種吃法都很好。
陳潮宗強調，香菜不僅對預防或緩解新冠肺炎症狀有效，另一個更大的好處是抗癌好處。根據研究發現，香菜能夠抑制人類肝癌細胞(HepG2)及老鼠黑色素瘤細胞(B16F10)的轉移及侵襲能力，香菜的萃取物可以抑制攝護腺癌細胞(PC-3)的轉移及侵襲能力。雖然研究結果主要是利用香菜萃取物，且實驗對象主要是細胞或小鼠，不過香菜擁有豐富的營養素，所以攝取香菜對於身體健康是有幫助的。
不過香菜買回來保存並不容易，很容易枯黃，總讓婆婆媽媽傷透腦筋。台灣癌症基金會網站建議，挑選香菜時，葉片與莖部顏色應該選擇翠綠色為主，並且要檢查是否有損傷和病蟲害，菜梗沒有斷裂為佳，若已經腐爛或發黃就不要再吃了。保存方式有兩種，第一種是可以將洗淨的香菜裝進保鮮盒中，並倒入水蓋過香菜根部，放進冰箱冷藏，每2到3天更換盒內的清水，可以保存2到3週。第二種方式是將洗淨的香菜瀝乾後切碎，分裝成小包裝在放入保鮮盒中並冰箱冷凍，約能保存1個月。