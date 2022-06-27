50嵐店員「飲料搖10年」！知情人抖超優待遇：不輸科技業
天氣炎熱，不少人手拿一杯手搖飲解渴消暑，就有一名網友回老家時，發現一間開超過10年的50嵐，從他高中開始就是同一位店員在搖飲料，讓他好奇問「什麼人可以在50嵐搖飲料超過10年？」貼文曝光後立即引起熱議，知情人忍不住搖頭喊：「店長不是領月薪的…熱門的點你業績好分紅是能跟科技業拼的。」
該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以「什麼人可以在50嵐搖飲料超過10年？」為題，表示他回老家時，發現一間開超過10年的50嵐，裡頭某位店員從原PO高中就開始搖飲料到現在，「天啊，當初大概20幾歲的他，現在也30幾了吧」，這讓他納悶問：「為什麼不去一般公司上班啊？50嵐當到店長有4萬嗎？有卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「舒適圈、穩定」、「十年店長薪水不會差到哪裡去，又單純」、「有個親戚自己開，也是搖好幾年了」、「很難倒的品牌，有心可以做到退休」、「可能就不缺錢啊做身體健康的」、「現在服務業早就不輸辦公室」、「飲料店薪水其實不錯耶」。
不過，也有知情人透露，「飲料夏天月收很好的，50嵐福利也不錯」、「有認識一位先生，會穿著某知名連鎖飲料店logo制服買東西，但他除了騎機車，也開保時捷跟賓士，給你參考」、「可能就他家的啊，飲料賣穩定的很好賺」、「冷飲是超好賺的，第一賣冰（飲料）第二做醫生」、「店長不是領月薪的…熱門的點你業績好分紅是能跟科技業拼的，我弟弟就是大苑子竹科附近的店長，接單接到手軟」、「生意好的店，全部扣完，一個月純益20萬以上」。（編輯：賴禹妡）