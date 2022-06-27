她「只吃青菜、水煮蛋」釀嚴重脫髮　營養師教4減重原則

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王盈媗解釋，長期進行低熱量飲食，會使人體基礎代謝率下降，若採用低熱量減重，要留意女性每天不可低於1200大卡，男性不可低於1500大卡，身體未攝取足夠的營養，就可能造成無力、易疲倦及掉髮等現象，且容易遇到減重瓶頸。
王盈媗建議，減重應把握飲食4原則，並避免油炸食物、含糖飲料，搭配充足睡眠與適度運動，保持肌肉量及維持基礎代謝率，就能達到健康減重的目標。
首先，王盈媗說「正餐吃飽就不吃點心」，許多人減肥時，正餐吃的量很少，在下一餐時間前，就容易因為餓而破戒吃點心，又因為點心多是高油脂高醣類的食物，且往往不自覺吃過多、過量，導致熱量攝取過多，明明想減肥，卻還是增重。
其次，王盈媗表示「適量攝取醣類」， 有些人誤以為完全不攝取醣類就能瘦，但忽略了人體需要醣類做能量利用，過度限制醣類攝取反而對身體有害，因此提醒大家，正餐主食可以減量，但不建議完全不吃，推薦選擇非精製的全榖雜糧類主食，像是糙米飯、蕎麥麵、地瓜等，能增加飽足感及膳食纖維，更有效控制熱量攝取。
第三，王盈媗提醒「增加蔬菜攝取」， 蔬菜富含膳食纖維，而膳食纖維能增加飽足感、幫助排便順暢避免便秘，還能有助血糖控制及降低血膽固醇，因此建議每餐至少攝取一盤蔬菜，若外食者則建議多買一份燙青菜或生菜沙拉。
最後，王盈媗提到「減少紅肉攝取。，」低醣飲食減重，往往會吃大量的肉類，但紅肉如豬、牛等本身飽和脂肪含量高，且多屬於高脂肉類，吃過多反而導致熱量攝取增加，若食用紅肉，建議每日至多一餐即可。豆魚蛋肉類皆富含蛋白質，相對於紅肉，建議優先選擇白肉如雞、魚或黃豆製品，可減少脂肪攝取又能獲得足量的蛋白質，減緩肌肉流失，避免掉髮。