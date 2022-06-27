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她「只吃青菜、水煮蛋」釀嚴重脫髮　營養師教4減重原則

▲日前一名34歲的于小姐表示一直希望能減肥，透過只吃青菜、水煮蛋確實有瘦，卻發生嚴重脫髮。（示意圖／取自pixabay）
▲日前一名34歲的于小姐表示一直希望能減肥，透過只吃青菜、水煮蛋確實有瘦，卻發生嚴重脫髮。（示意圖／取自pixabay）

記者許若茵／台北報導

2022-06-27 10:34:25

日前一名34歲的于小姐表示一直希望能減肥，透過只吃青菜、水煮蛋確實有瘦，卻發生嚴重脫髮。對此，衛福部台北醫院營養科營養師王盈媗提醒，身體未攝取足夠的營養，可能會造成無力、易疲倦及掉髮等現象，且容易遇到減重瓶頸，可把握飲食4原則，就能達到健康減重的目標，享「瘦」人生！

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減重是許多人日常課題，依靠攝取極低熱量飲食或極低醣類方式所達成的減重效果快速，但容易復胖且不持久，部立台北醫院分享，日前一名34歲的于小姐表示一直希望能減肥，透過只吃青菜、水煮蛋的方式確實有瘦，但卻嚴重脫髮，對她而言，脫髮比肥胖造成的心理壓力更大，現在只求盡快調理身體，還她豐盈的秀髮。

王盈媗解釋，長期進行低熱量飲食，會使人體基礎代謝率下降，若採用低熱量減重，要留意女性每天不可低於1200大卡，男性不可低於1500大卡，身體未攝取足夠的營養，就可能造成無力、易疲倦及掉髮等現象，且容易遇到減重瓶頸。

王盈媗建議，減重應把握飲食4原則，並避免油炸食物、含糖飲料，搭配充足睡眠與適度運動，保持肌肉量及維持基礎代謝率，就能達到健康減重的目標。

首先，王盈媗說「正餐吃飽就不吃點心」，許多人減肥時，正餐吃的量很少，在下一餐時間前，就容易因為餓而破戒吃點心，又因為點心多是高油脂高醣類的食物，且往往不自覺吃過多、過量，導致熱量攝取過多，明明想減肥，卻還是增重。

其次，王盈媗表示「適量攝取醣類」，　有些人誤以為完全不攝取醣類就能瘦，但忽略了人體需要醣類做能量利用，過度限制醣類攝取反而對身體有害，因此提醒大家，正餐主食可以減量，但不建議完全不吃，推薦選擇非精製的全榖雜糧類主食，像是糙米飯、蕎麥麵、地瓜等，能增加飽足感及膳食纖維，更有效控制熱量攝取。

第三，王盈媗提醒「增加蔬菜攝取」，　蔬菜富含膳食纖維，而膳食纖維能增加飽足感、幫助排便順暢避免便秘，還能有助血糖控制及降低血膽固醇，因此建議每餐至少攝取一盤蔬菜，若外食者則建議多買一份燙青菜或生菜沙拉。

最後，王盈媗提到「減少紅肉攝取。，」低醣飲食減重，往往會吃大量的肉類，但紅肉如豬、牛等本身飽和脂肪含量高，且多屬於高脂肉類，吃過多反而導致熱量攝取增加，若食用紅肉，建議每日至多一餐即可。豆魚蛋肉類皆富含蛋白質，相對於紅肉，建議優先選擇白肉如雞、魚或黃豆製品，可減少脂肪攝取又能獲得足量的蛋白質，減緩肌肉流失，避免掉髮。

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