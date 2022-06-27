忍術秘笈日本找到了！忍法「讓狗閉嘴」 實測結果全笑翻
日本動漫《火影忍者》、《忍者哈特利》裡面透過各種忍術完成目的，是許多人童年夢寐以求的願望。但事實上，忍者和忍術在日本是真實存在的。近日，一本從江戶時代就記錄下來的忍術秘笈震撼外界，不過其中一項忍術，竟然是可以「讓狗狗安靜下來」，實測結果意外掀起大家熱議。
據日本媒體《ANN NEWS》20日報導，日本國際文化研究團隊，日前在滋賀縣甲賀市一座神社中找到一本江戶時代的忍術秘笈，名叫《間林清陽》，推測是西元1748年開始手寫紀錄的，為忍術研究界投下一枚震撼彈。日本三重大學國際忍術研究中心山田雄司更直言，「忍術就是當時的科學，集結了江戶時代最先進的智慧」。
日本國際文化研究中心的磯田道史教授表示，《間林清陽》對研究實踐真實忍術有重大的參考價值。此外，他更提到，這次只找到中卷而已，也就是說還有上下兩卷等著被發現，讓專家們相當期待。
日媒指出《間林清陽》中卷紀錄了甲賀、伊賀等忍術流派，共48項忍術，包含教人如何製作撒菱（撒在地上刺傷敵人的武器）、夜晚如何使用刀劍、以寡敵眾的戰鬥方式等等。
不過，其中一項忍術為執行任務時遇到狗狗「如何讓牠安靜下來！」立刻引起網友們關注討論，方法為「只要在手掌上寫『鬼』，再拿給狗狗看就能成功」，結果媒體還真的找來工作人員穿上忍者裝實測，但狗狗無動於衷，依舊繼續狂吠，讓大家笑到不行。（編輯：詹鎰睿）