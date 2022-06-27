台灣手搖飲「最強對手」躲超久！內行讚CP值：便宜又過癮
最近天氣炎熱，在室外沒多久就滿頭大汗，不少人就愛來一杯清涼又消暑的手搖飲；不過就有網友抱怨「手搖飲越賣越貴，還不如喝『瓶罐裝飲料』」，貼文一出，全場認同狂讚「CP值真的超高」、「便宜很多」。
該名網友在PTT以「現在瓶裝飲料CP值是不是屌打手搖了？」為題發文，表示現在手搖飲越來越貴，以前一杯只要15-20元，「現在貴到X北，一般最基本的紅茶、綠茶和烏龍茶，25-30起跳，有些甚至還要40，真的不知道在貴什麼，其他一些甚麼珍奶、多多綠，基本上都50起跳了，再豪華一點的什麼鮮奶茶，60-70，有些甚至快一百了，比便當還貴」。
原PO說，反觀「瓶罐裝的飲料」，像是超商、超市和大賣場賣的，一罐普通的600c.c，大概20、25、30元不等，其中茶裏王永遠20元，還能買超大罐1250c.c，才30出頭，「有夠便宜」。他認為整體而言，雖然瓶裝飲料多少有漲價，但漲幅絕對沒有手搖飲那麼誇張，「加上超商跟量販店常常會有促銷，甚麼買一送一 、第二件五折之類，你夠猛可以直接買一整箱，要喝多少就拿去冰，更便宜。但手搖只會漲價，根本沒啥促銷」，因此他也好奇「現在罐裝飲料的CP值是不是屌打手搖啊」？
貼文一出，全場紛紛認同，「一直都是」、「現在常常直接走進7-11看想喝的隨便挑，反正不會比手搖貴」、「寶特瓶的茶有些還行欸」、「瓶裝不錯喝而且喝不完鎖瓶口也好攜帶存放」、「是，手搖飲超盤」、「網購整箱到家，便宜又省力」；也有網友表示，「養套殺～一堆人現在不喝手搖會死」、「外面文青飲料店越來越多，說明真的很賺」、「但是妹子愛手搖，超商飲料就遜掉了」、「只喝水」。（編輯：郭佩蓉）