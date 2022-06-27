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7月「4生肖」財運旺到爆！第二名偏財極強　爽遇貴人相助

▲小孟老師表示「4生肖」在7月財運旺到爆，其中第二名偏財運極強，爽遇貴人相助。（示意圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師表示「4生肖」在7月財運旺到爆，其中第二名偏財運極強，爽遇貴人相助。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 11:37:15

轉眼間已經6月底了，你6月運勢還好嗎？無論好與壞，面對即將迎來的7月，都該抱持正面心態！對此，清水孟國際塔羅小孟老師就表示，「4生肖」在7月財運旺到爆，其中第二名偏財運極強，爽遇貴人相助，快來看看自己有沒有上榜吧！

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▲小孟老師表示「4生肖」在7月財運旺到爆，其中第二名偏財運極強，爽遇貴人相助。（示意圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師表示「4生肖」在7月財運旺到爆，其中第二名偏財運極強，爽遇貴人相助。（示意圖／NOWnews資料照）
第四名：屬龍

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在7月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

第三名：屬雞

七月屬雞的人，你的偏財運旺盛，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

第二名：屬馬

七月屬馬的人，你的偏財運極強，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

第一名：屬猴

屬猴的人在七月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，這個月會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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