《間諜家家酒》推特藏彩蛋？作者證實了 安妮亞驚喜現身
日本動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，日前推出電視動畫後廣受好評，台灣粉絲全都陷入主角安妮亞的可愛表情包中，網路討論、相關梗圖更是不斷瘋傳，目前動畫版第一季已於25日播畢，預計第二季將在秋天登場，對此，作者遠藤達哉就分享一件消息，只要在推特打一些關鍵字就會出現「安妮亞」，讓大家再度瘋狂。
遠藤達哉25日推特貼文分享，只要在推特上標記關於間諜家家酒相關的TAG就會出現安妮亞的臉，包括#SPY_FAMILY、#スパイファミリー、#アーニャ、#ジャンププラス、#ジャンプラで初回全話無料，共4個關鍵字詞，後面都會出現可愛的安妮亞。消息曝光後，立刻湧入7萬多名網友朝聖，紛紛在底下實測，結果都確實出現安妮亞，讓大家非常興奮。可見這部動漫的人氣相當火熱。
據悉，《SPY×FAMILY間諜家家酒》於2019年在日本《少年Jump+》開始連載，內容描述一位間諜男子黃昏，因任務的關係收養了一名擁有讀心術的超能力女童安妮亞，並和一位擁有殺手身分的約兒，組成1家3口的臨時家庭。有趣的是，除了安妮亞以外，兩人都不知道彼此的真實身分，搞笑的互動和浮誇的劇情，再加上安妮亞的可愛行為，早已紅遍全日本，2022年推出動畫後，也讓這股安妮亞熱潮燒到台灣，廣受大家喜愛。（編輯：詹鎰睿）