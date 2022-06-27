7-11「神級服務」低調躲一旁！聰明人爽用好久：根本救星
台灣街道上隨處可見超商，近年來便利商店除了時常推出新品以外，還常提供各式各樣的便民服務，成為民眾日常生活中不可或缺的一部分。對此，就有網友日前在7-11發現「新服務」，驚喜大讚「我今天才知道！」而掀起討論。
日前有網友於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，從畫面中可見7-11的ibon機台，但仔細一瞧，機台下方放置5台黑色行動電源，機台上也標示「來ibon租借行動電源，每小時只要12元」的標語。原PO見到這幕，便讓他震驚直呼「我今天才知道7-11又多了新服務！！只有小7能超越小7，ibon不只是ibon」。
照片曝光後，立馬引起眾人興奮討論，直言「有這個就不用買了，根本外出救星」、「這超方便」、「有段時間了...之前借過一次應急還不錯，而且可以A店借B店還」、「這很看區域性，有些711目前還沒有這種服務哦」。
其中也有行家進一步說明，指出「這已經很久了」、「這種服務出來很久囉～不只便利商店很多地方Ex捷運站也都有設置，主打租用，A借B還。我是還沒使用過，但聽起來蠻方便的」、「全家已經設置很久了欸..出去玩超方便」、「這萊爾富不是也有？」
事實上，現今四大超商皆有提供行動電源租借服務，7-11推出ibon悠客行動電源租借服務，在ibon超商事務機機台就能夠租借；全家則是與ChargeSPOT合作，下載APP後線上綁定帳戶，即可到機台借租借；萊爾富則是與EZcharge速時電合作，一樣需下載APP才可至機台租借；OK則與旅電科技合作，讓民眾外出不再害怕手機沒電啦！相當貼心。（編輯：陳雅雲）