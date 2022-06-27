女兒「到週五就肚子痛」！醫檢查只說1句 父母慚愧懂了
父母與孩子間建立健康的親子關係，是培養孩子教養的基礎，但該如何與孩子之間更加貼近、了解，總是新手爸媽苦惱的問題。對此，搜狐號《談談育兒經》曾分享一則故事，有位女童每到週五都會出現肚子痛的症狀，但到了醫院檢查卻沒有什麼大問題，讓家人感到相當不解又憂心。但某次醫生終於看出問題，馬上教訓女童雙親「太超過了！」也讓真相浮出水面。
搜狐號《談談育兒經》經常探討親子話題，日前就分享一則故事，有位女孩甜甜（化名）剛升上小學一年級，因父母工作忙碌，其日常生活都由爺爺奶奶照料，而父母約一週來探望望她一次，且時間幾乎都訂在週五晚間。
怎料，某天中午學校放學後，甜甜卻突然摸著肚子表現出痛苦的神情，爺爺奶奶見狀立馬帶著她前往醫院就診，但事後症狀又馬上消失，這樣的情況連續發生了好幾週，且都是在星期五發生，雖然肚子痛的程度輕微，但還是讓家人感到憂心。
某次甜甜雙親在工作閒暇之餘，帶著甜甜前往醫院做了全身檢查，但結果皆是一切正常，讓家人們再次感到不解。但這次醫生卻識破了真相，忍不住教訓甜甜父母，表示「你們太超過了！對孩子幾乎置之不理，這樣的父母是不合格的！」
原來甜甜為了獲得父母的關心，卻因想不到好的方法，才會決定假裝肚子痛，以此得到雙親的注意。醫師戳破真相後，也讓父母感到慚愧，更向醫師承諾會更加關心孩子，避免讓寶貝女兒再次感到寂寞。（編輯：陳雅雲）