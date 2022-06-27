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迎新變「霸凌」！少尉遭學長灌酒、逼跳冷水　嗆死穢物中

▲阿根廷一名年輕少尉，日前參加迎新活動，遭學長灌酒，最後導致其嗆死在自己的嘔吐物中。（圖／取自Pexels）
▲阿根廷一名年輕少尉，日前參加迎新活動，遭學長灌酒，最後導致其嗆死在自己的嘔吐物中。（圖／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 12:39:182022-06-27 13:35:06

阿根廷一名剛從軍校畢業的少尉馬蒂亞斯（Matias Ezequiel Chirino），日前參加迎新活動時，遭學長們瘋狂灌酒、逼迫在寒天中跳進泳池，最終導致馬蒂亞斯被自己的嘔吐物嗆到，窒息死亡。

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據外媒報導，事件發生在阿根廷邊境的帕索德洛斯利布雷斯（Paso de los Libres），當時馬蒂亞斯為了加入第3砲兵大隊，依照往例參加了學長們所舉辦的迎新活動，但卻在隔天凌晨，被人發現昏迷不醒，緊急送醫仍宣告不治，驗屍報告顯示，其死因為攝入大量酒精，引發支氣管吸入性窒息所導致。

馬蒂亞斯的父親艾奇奎爾（Ezequiel Chirino）面對採訪難過表示，先前為了讓兒子到軍中報到，他還親自載兒子前往，並在當地住了幾天，沒想到人都還沒返鄉，就接獲噩耗。

艾奇奎爾也控訴，軍方處理此事異常冷漠，連打電話來時，都僅輕描淡寫的說「馬蒂亞斯的爸爸嗎？來接走他吧，他死了。」另外，艾奇奎爾還提到，除了灌酒、泡冷水外，兒子生前還受了許多虐待，語未更痛批，這場迎新活動根本就是濫用職權，那些涉嫌者都必須送進監獄；對此，軍方則表示，目前正配合法院調查釐清中，涉案的11名軍官現已全數停職（編輯：陳苾暐）

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