全聯結帳「離開秒衝回」？店員搶著關心 真實目的眾跪了
超市是不少人購買各式生活用品的首選，營業時間較傳統市場有彈性，也成為許多婆媽們的買菜聖地，一名網友則分享，自己近日到全聯購物，結帳完剛離開，卻又馬上回到店內，店員當下感到相當困惑，但事實上，是他原本商品金額誤刷，並表明要補款，故事過程公開後，受到眾多關注。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「今天去全聯買飲料，結帳時小姐有報價錢，但沒仔細聽就直接掃QR付款了，結果都搬上摩托車後越想越不對，拿出手機一看，這堆才344元？怎麼可能」只見文中附圖內，原PO共購入了24罐的花生牛奶、24瓶舒跑和12瓶乳酸菌飲料，當下對照明細後，才發現1箱的花生牛奶只掃到1組3罐。
面對此情況，原PO決定把整箱花生牛搬回店內，並找到同一位女店員，在經過解釋後，結帳區的另外2位店員也不斷熱情的詢問，希望給予協助，最後才由主管出面，將原先的錯帳退款後重結，整起事件才結束，女店員同事也逗趣對著她說「妳今天差點就做白工了」，讓原PO對這起意外感到有些好笑，並自嘲「我覺得這張發票會中200」。
貼文曝光後掀起熱議，網友們紛紛留言大讚「這麼好心，應該會中2000」、「社會需要更多像你這樣的人」、「看完覺得挺溫暖的，祝你發大財」、「願好人有吃不完的花生牛奶XD」、「還親自搬回去，你人真的太好了」、「很多賣場大部分都是多刷，少刷也蠻難遇到的，你很棒」。（編輯：張志浩）