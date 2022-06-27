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火車時刻表失控了？他拿手機拍「變亂碼」　內行：正常啦

▲有網友PO文詢問，拍不到完整的火車時刻表。（圖／爆廢公社二社）
▲有網友PO文詢問，拍不到完整的火車時刻表。（圖／爆廢公社二社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 13:10:44

隨著手機鏡頭越來越精緻，讓人走到哪都忍不住想要拍張照片留作紀念。近日，一名網友就想把台鐵上的火車時刻表給拍下來，明明看的時候正常，但手機出來的畫面卻是非常失控，讓他不知道原因為何？引起大家熱烈討論。

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臉書社團「爆廢2公社」中，一名網友PO出照片求助「搭火車那麼久了，第一次想拍時刻表，看的時候正常，但是用手機拍攝或錄影，為什麼是這樣啊，好酷喔！」可以見到時刻表上面跑馬燈顯示非常詭異，像失控一樣不停地閃爍，完全無法拍下完整的字。

不少內行的網友們紛紛解釋，「因為人類的眼睛跟相機的頻率不一樣」、「LED的閃爍頻率跟你手機的錄影頻率問題」、「舊型的LED看板，掃描頻率太慢，手機頻率快過於LED」、「頻率，任何光源都會閃，只是快到讓你沒感覺，攝影的頻率就會發現」、「因為跑馬燈的禎數跟手機的禎數不一樣所造成的」。

▲有網友分享，他舊手機的螢幕燒壞，導致觸控功能完全失效，但捨不得報廢，於是詢問網友是否有其餘功能，話題引發討論。（示意圖／取自pixabay）
▲網友熱心幫忙解釋，因為眼睛和手機鏡頭頻率不同，眼睛看得到完整的是因為跟不上LED頻率，但手機卻可以抓到LED閃爍的效果。（示意圖／取自pixabay）
據了解，此現象為眼睛和相機的頻率不同所導致的，這是因為眼睛跟不上LED燈光頻率，造成視覺暫留的現象無法分辨，但手機相機卻可以跟上，這和拍電視電腦螢幕類似，均出現閃過或是水波紋的現象。不過，若要解決照片閃爍的問題，可以試試看調慢快門速度就好。（編輯：詹鎰睿）

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