全台夜市大PK！逢甲好吃又好玩 「人氣王」美食硬實力強
說起台灣夜市，你馬上想到的是什麼呢？是牛排、臭豆腐、蚵仔煎、木瓜牛奶等傳統小吃，還是韓式炸雞、印度拉茶等異國菜色呢？其實仔細觀察，夜市除了有垂涎的美食，不同地區的攤位分布，也有所不同！像是北部夜市多以小吃、購物為主打；中南部夜市的遊戲攤位的比例偏多，每個夜市都有獨到的特色和受歡迎的攤販，這樣的南北差異也讓許多網友議論紛紛，盤點台灣討論度前10名的話題夜市，究竟最好吃、好玩的在哪呢？
《Social Lab社群實驗室》曾調查台灣前10名話題夜市，其中「好感度」最高的前三大夜市中，「樂華夜市」有著強大的美食硬實力，如手撕雞、三鮮羹、泰式涼拌青木瓜等，光靠美食就獨佔鰲頭；台北市「南機場夜市」則是有許多店家獲米其林平價美食「必比登」推薦，小而巧的夜市因食物具有特色，贏得網友青睞；而中台灣受到許多在地人與觀光客喜愛的「旱溪夜市」，亮點在於占地千坪且攤位重複度不高，美食具特色且價格平實，並設有洗手間，相當便民，因此深受民眾喜愛，人氣強強滾。
至於網友討論聲量最高的夜市，台北市「士林夜市」高居第一，雖然有正反兩方擁護者總是戰翻天，但由於本身知名度高，老字號的各式攤販小吃，依舊有獨特吸引人的魅力。討論聲量位居第二是台中「逢甲夜市」，每逢假日都呈現人流如潮的盛況，除了鄰近學區加上經營已久的知名美食外，常有新店家進駐，成為逢甲夜市高討論度的原因。
除了老字號大型夜市討論度高以外，很多在地的夜市，因為深具特色也廣受好評，更是很多人私房名單，例如板橋「湳雅夜市」靠著韓國人販售的韓式糖餅，吸引網友目光，另外受到板橋在地人Facebook社團討論以及Youtuber拍攝的夜市介紹影片影響，讓湳雅夜市的人氣攤販獲得更高的關注。腹地不大卻有琳瑯滿目美食為特色的台北市「寧夏夜市」，由於與多家行動支付推出優惠回饋，引起網路討論，作為行動支付覆蓋率最高的夜市之一，多元性與方便性都受到肯定。
除了上述好感度、討論度高的夜市外，南部還有台南「新營夜市」、「家樂福夜市」、高雄「瑞豐夜市」，不僅有更多古早味的傳統小吃，整體上更凸顯老台灣味之外，還有滿滿的BB槍、套圈圈、麻將賓果、排麻將等遊戲，可見台灣夜市多元程度之高，可別再以為夜市只有一個樣。暑假到了，大家有機會可得全台跑透透，實際走進不同地區的夜市，體驗當地美食、遊戲攤位，補完屬於自己的夜市計畫！